Nachruf: Der Landsberger SPD-Stadtrat Ludwig Kaiser ist gestorben

Einer, der immer gegeben hat

Von Susanne Greiner schließen

Landsberg - Seinen Geburtstag hat Ludwig Kaiser immer besonders gern gefeiert, erzählt seine Frau Gertrud. Auch den letzten, am 1. August, der zugleich ein Abschied war: Wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag ist der Lehrer und SPD-Stadtrat nach langer Krankheit gestorben.

Großzügig, warmherzig, hilfsbereit, einer, der immer gegeben hat: Diese Worte fallen, fragt man Verwandte, Freunde und Bekannte von Ludwig Kaiser, was den 1950 Geborenen ausgezeichnet hat. Er bleibt den Menschen in Erinnerung – zum Beispiel auch den Schülern seiner letzten Klasse an der Hauptschule Kaufering, die er als Lehrer vor 30 Jahren zum Quali führte. Und die ihn Ende Juni zum Klassentreffen eingeladen hatten. „Sie haben ihn noch einmal hochleben lassen“, erzählt seine Frau Gertrud. Es sei für ihn ein „großes, schönes Ereignis“ gewesen, „ein letztes Highlight“.



Geboren wurde Ludwig Kaiser in Frieding bei Andechs. Seine Mutter war alleinerziehend. Dass er trotz schwieriger Voraussetzungen schließlich das Gymnasium in Traunstein besuchte und anschließend Lehramt für Volksschule an der LMU studierte, verdankt er seinem Stiefvater, der sich für seine Bildung einsetzte.



Vielleicht kommt auch daher sein großes Engagement für Menschen, deren Voraussetzungen für ein ‚normales‘ Leben nicht die besten sind: Nach seiner Zeit als Referendar und Lehrer an der Hauptschule in Kaufering bis 1993 unterrichtete er über 20 Jahre lang die Insassen der JVA Landsberg in Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde. Neben der Lehrtätigkeit kümmerte er sich auch um Organisatorisches wie Fortbildungsangebote, Schulungen oder IHK-Weiterbildungen für die Insassen. Er besorgte ihnen Ausbildungsplätze in der gefängniseigenen Lehrwerkstatt in Rothenfeld, half ihnen bei der Vorbereitung auf die Meisterprüfung. „Es ist mir hier nie langweilig“, beschrieb Kaiser damals diese Arbeit im Gespräch mit der Redaktion. Und auch wenn seine ‚Schüler‘ alle Straftäter seien, sah er immer den Menschen in ihnen – und begegnete ihnen auf Augenhöhe.



Nicht nur der Beruf, auch die Stadtpolitik lag Ludwig Kaiser am Herzen. 1995 trat er in die SPD ein, zwei Jahre später rückte der damals 46-Jährige in den Stadtrat nach, dem er bis 2020 angehörte. Dort hatte er zahlreiche Aufgaben inne, war bis 2012 Sportreferent – Ludwig Kaiser war schon vor 1995 Trainer, Jugendleiter und schließlich Vorsitzender bei der FT Jahn Landsberg –, Vorsitzender des Seniorenbeirats, saß im Finanz- und Bauausschuss, bei den Stadtwerken und im Ältestenrat. Für seine politischen Verdienste überreichte ihm die Stadt Landsberg 2017 den Goldenen Ehrenring.



Seine Kollegen im Stadtrat erinnern sich auch an eine weitere prägende Eigenschaft: an Kaisers Humor. Der kam nicht nur bei den Stadtratssitzungen zutage, auch bei den anschließenden Treffen im Mohren habe er immer gerne Witze zum Besten gegeben. „Er war immer sehr kommunikativ und hat gerne und viel gelacht“, sagt seine Frau Gertrud. „Auch wenn es in der letzten Zeit immer schwieriger für ihn wurde.“



In seiner Freizeit gingen Ludwig und Gertrud Kaiser gerne Schwimmen oder auch in die Berge zum Wandern – „Bergsteigen waren wir nicht, mein Mann war nicht schwindelfrei“, erzählt Gertrud. Ihr Mann sei immer sportlich gewesen, sei auch mit 55 Jahren noch „bei Wind und Wetter“ regelmäßig zum Joggen gegangen. Er sei immer auch ein Kämpfer gewesen, „bis zuletzt“.



Die Kaisers haben eine Tochter und einen Sohn sowie fünf Enkelkinder. „Alle waren an seinem 73. Geburtstag nochmals bei ihm“, sagt Gertrud Kaiser. „Er war bis zuletzt bei und mit seiner Familie.“