TSV-Jugend schlägt 90 Teams

Von: Thomas Ernstberger

Baupokal-Sieger: Die U-15 Fußballer des TSV Landsberg. © TSV LL

Landsberg – Toller Erfolg für die Fußball-U15 (C1-Jugend) des TSV Landsberg. Das Team von Trainer und Ex-Kaiserslautern-Profi Patrick Wittich hat erneut den „Baupokal“ im Kreis Zugspitze gewonnen und sich damit gegen 90 Teams durchgesetzt.

Bereits im September 2022 fanden die ersten Spiele des Baupokals für U15-Mannschaften statt. Im KO-System über fünf Runden qualifizierte sich Landsberger Nachwuchs zusammen mit dem SC Unterpfaffenhofen, der JFG Grünbachtal und dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen für das Finalturnier am 1. Mai in Garmisch.



Nach einem knappen 3:2-Halbfinal-Sieg gegen die JFG Grünbachtal (nach zweimaligem Rückstand) sicherten sich die Wittich-Jungs den Titel in einem intensiven Finale gegen den SC Unterpfaffenhofen. Nach einem schnellen 0:1 Rückstand zeigte die Truppe Moral und eine überzeugende Leistung und drehte das Spiel zum 2:1-Endstand. Spieler des Spiels war Hussein Haji, der beide Tore erzielte – das entscheidende nach toller Vorarbeit von Milan Laszlok, der in der ersten Halbzeit noch im Tor stand und nach der Pause „aufgrund seiner überragenden Schnelligkeit“, so Vize-Jugendleiter Marcus Dech, im Sturm eingesetzt wurde.



Durch den Sieg im Kreis Zugspitze qualifizierten sich die jungen Fußballer auch für die Bezirksrunde. Und dort warten jetzt die ganz großen Brocken. Zum Viertelfinale kommt der TSV 1860 München am kommenden Donnerstag (11. Mai) in den Landsberger Sportpark. Anpfiff ist um 19 Uhr. Dech: „Unsere Jungs würden sich über zahlreiche und lautstarke Unterstützung freuen.“