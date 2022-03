Nächster Halt für den Schondorfer: Nuku Hiva

Von: Thomas Ernstberger

Mussten sich vor der großen Pazifik-Überquerung verabschieden: Paul Piendl und seine Schwester Hanna. © Piendl

Schondorf/Panama – „Wir sind dann mal weg“. Frei nach Hape Kerkeling schickte der Schondorfer Weltumsegler Paul Piendl Ende vergangener Woche eine schnelle WhatsApp an den KREISBOTEN. Es könnte die letzte Nachricht des 23-jährigen Bootsbauers bis Ende April gewesen sein. Denn am Samstag begann für Paul und seine „Co-Pilotin“ Emma Eggert (22), eine Kunst-Studentin aus Wien, das größte Abenteuer ihres Lebens.

Von Panama City aus startete das Duo mit der alt-ehrwürdigen „Wasa“ zur lange geplanten Pazifik-Überquerung. Zuvor hieß es Abschied nehmen: Pauls Schwester Hanna (Foto), die ein paar Wochen mit an Bord verbracht hatte, startete von Panama aus zu ihrer Mittelamerika-Reise. Nach dem Abschied wartete auf Piendl viel Arbeit. „Die letzte Zeit war ziemlich stressig. Wir haben von früh bis spät am Boot gewurstelt“, erzählt Paul. „Wir starten mit 380 Litern Wasser an Bord, mit unzähligen Konserven-Dosen, haben viel Obst, 22 Pfund Zwiebeln und sogar Kokosnüsse aus Panama an Bord.“



Ein paar Tage wollen Paul und Emma noch auf den „Perleninseln“ bleiben, dann geht’s, an den Galapagos-Inseln vorbei, Richtung Französisch-Polynesien. „Nächster Stop Nuku Hiva“, wird es dann für die beiden Abenteurer vom Ammersee (Emma stammt aus Eching) heißen. Rund 4.100 Seemeilen, also knapp 7.600 Kilometer liegen nun vor Paul und Emma. „Wir hoffen, dass uns die Passatwinde und der Äquatorialstrom helfen, gut an unser Ziel zu kommen“, blickt Paul, der exakt vor zwei Jahren zur Reisevorbereitung die Heimat Richtung Portugal verließ, dem Abenteuer gespannt entgegen. „Wir rechnen damit, 40 Tage am Stück auf See zu sein“ – um danach um eine riesengroße Erfahrung und viele Erlebnisse reicher auf einer Südsee-Insel wieder festen Boden zu betreten.