Sydney Lohmann und das Tor des Tages

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Viertes Tor im 20. Länderspiel: Die Pürgenerin Sydney Lohmann (am Ball) schoss im Prestigeduell gegen die Niederlande das 1:0-Siegtor. © Sofieke van Bilsen/DFB

Sittard/Pürgen – Es war ihr viertes Tor im Trikot der A-Nationalmannschaft und ein ganz besonderes: Die Pürgenerin Sydney Lohmann hat am Karfreitag das 1:0-Siegtor im Prestigeduell gegen die Niederlande erzielt. Mit einer Portion Glück bestanden die Damen um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg diesen Härtetest.

Dreieinhalb Monate vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland nutzte die Bundestrainerin das Testspiel zum Experimentieren. So standen Alexandra Popp, Lina Magull und Laura Freigang nicht in der Startelf. Dafür setzte Voss-Tecklenburg unter ande­rem auf Sydney Lohmann (FC Bayern München), die im mit 10.800 Zuschauern nahezu ausverkauften Fortuna Sittard Stadion ihr 20. Länderspiel für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritt. Und die hatte in der ersten Halbzeit ihre liebe Mühe, das Oranje-Pressing schadlos zu überstehen. Doch sie hielten gegen Vize-Weltmeister Niederlande stand.



Für das Tor des Abends sorgte Mittelfeldspielerin Lohmann in der 53. Minute. Eine von Klara Bühl getretenen Eckball köpfte sie am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. Die Niederlande reagierte mit wütenden Angriffen auf den Rückstand, biss sich aber an der nun wieder besser verteidigenden deutschen Viererkette die Zähne aus. Für Siegtorschützin Sydney Lohmann war der Arbeitstag nach etwas mehr als einer Stunde beendet – an ihre Stelle rückte in der 62. Minute Lina Magull.



Gestern Abend, nach KREISBOTEN-Redaktionsschluss, trafen die DFB-Frauen im Nürnberger Max-Morlock-Stadion auf Brasilien. Deutschlands Bilanz aus zwölf Spielen: sieben Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage.