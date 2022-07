Auftritt Zarathustra

„Natur“ im Stadttheater Landsberg: Wir schauen zu

Von: Susanne Greiner

Engel (Fransziska Roth) und Yeti (David Lau) in „Natur“: Das Landestheater Schwaben zeigt eine eindrückliche ‚grüne Komödie‘. © ks

Landsberg – Bilder beim Wort ‚Natur‘: wellende Hügel, tiefgründige Bergseen, Meeresbrandung am Kreidefelsen; schön, wild, frei. Vor allem: menschenleer. Wenn wir von Natur sprechen, meinen wir etwas außerhalb von uns, etwas, das parallel zur Menschheit – zum eigenen Ich – existiert. Weshalb es uns offenbar nicht wirklich stört, dass die Natur vor die Hunde geht. Wir schauen ihr zu – eine Serie mit Cliffhanger. Wo das wohl hinführt? Mal gucken. Lukas Hammerstein macht in seinem Stück „Natur“, geschrieben für das Landestheater Schwaben, dieses ‚Missverständnis‘ zum Thema. Entstanden ist ein eindringliches Stück. Worte, die – trotz leichter Wirrungen am Ende – am Ende weitergedacht werden wollen.

Was nicht heißt, dass Hammerstein den Zeigefinger erhebt. Vielmehr baut er mit leichtem Zynismus ein Panoptikum aus Charakteren, in dem jeder sich und damit sein eigenes Versagen in Bezug auf ein dringend notwendiges Handeln wiedererkennt.



Die Story, die das durchgehend textsichere und überzeugende Ensemble spielt, ist einfach: Bebi empfängt Gäste auf ihrer Berghütte. Anlass ist ein Felssturz, von der Wissenschaft auf die Sekunde vorhergesagt. Ein Event! Lasst uns zuschauen! Es kommen Unikate: ein bloggender Umweltengel, der sich durch wortschöne Naturbeschreibungen die Natur vom Hals hält. Resi, die den Biohof ihrer Eltern „reentnaturiert“ hat und tief in Monsanto steckt. Luis Trenker in links, mein Rucksack, meine Bergschuhe, mein Fels! Oder das Ex-Model, für die Natur in Form ihrer Alterung zur Bedrohung geworden ist. Sechs Gäste prallen aufeinander, reagieren, haben aber nur ein Ziel: den Sturz des erhabenen Bergs zu beobachten. Katastrophen- statt Freizeittourismus, Natur in ihrer ganzen Gewalt – sicher aus der Ferne, Bildchen machen und ab ins Netz.



In dieses Konglomerat skurriler Charaktere sticht der Yeti, zottig, weiß, wie sich Mensch den eben so vorstellt. Er erscheint plötzlich, erschreckt, ist unberechenbar. Sozusagen die Personifizierung – und damit per se vom Menschen erfundene – wilde Natur. Denn „die Wildnis ist an sich nicht wild“, sagt Bebi. „Wild“ ist sie nur für den Menschen.



Hammerstein schreibt auch ein klassisch anmutendes Element ins Stück: einen Chor – den Chor der Schneekanonen, der rhythmisch pochend vor der Zerstörung der Welt mahnt, vor dem alles entscheidenden Kipppunkt. Ein Chor wie Greta Thunberg, deren Rede beim UN-Klimagipfel Hammerstein mehrmals zitiert.



Im minimalistischen Bühnenbild, einer schiefen Ebene, gletscherblau, entwickelt Regisseur Robert Teufel ein surreal anmutendes Bild. Er zeigt das Nicht-Handeln der Menschheit angesichts der bedrohten Natur, wohlgemerkt einer idealisierten, freundlichen, hübschen Natur, die offenbar nichts mit der eigenen Existenz zu tun hat. Dabei erfüllt Natur nie die menschliche Kategorie „freundlich“: Sie ist. Und der Mensch für ihr Bestehen eher lästiges Übel. Sein Verschwinden wird sie überleben. Er nicht.



Auftritt Zarathustra



Gegen Ende des Stückes wird es wirr. Bebi wirft ihre Gäste dem Yeti zum Fraß vor. Alle sind Umweltsünder, in gewisser Weise – oder haben Bebi geschadet, denn auch sie stellt sich an vorderste Stelle. Anschließend tauchen die Gefressenen wieder auf, quietschvergnügt. Traumsequenz? Mag sein. Der Schneekanonenchor stimmt „Mein Freund der Berg ist tot“ an. Bebi tritt vor den Vorhang, die Naturshow ist zu Ende. Sie erzählt, wie alle eingeschlafen sind (Traumsequenz!). Wie der Fels zu seiner selbstgewählten Zeit einstürzt, „ohne dass es jemand sieht“. Der Vorhang geht nochmals auf, die Schauspieler sitzen im konturlosen Raum, über ihnen ein Sternenhimmel, aus den Boxen Wagners „Also sprach Zarathustra“, Odyssee 2001. Ein bisschen viel Symbolik, ein bisschen zu viele Enden.



Aber dennoch, „Natur“ wirkt nach. Obwohl uns die Gefahr des Klimawandels bewusst ist, handeln wir nicht. Zwar suchen wir die Natur. Aber letztendlich machen wir sie uns nur zu Eigen: Ein Felssturz, eine Überschwemmung, wohliger Schauder beim Betrachten der Bilder. Und dabei ist die Wissenschaft seit 30 Jahren kristallklar, sagt Greta Thunberg. Wir wissen, was kommt und tun zu wenig. Wie können wir es wagen?