Der „Ur-Wald“ von morgen

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Kreislauf des Lebens: Stefan Warsönke (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, links) und Robert Bocksberger (Forstbetrieb Landsberg) zeigen im Naturwald „Bergerin“ bei Entraching, wie viel Leben ein toter Stamm beherbergt. © Fleischer

Entraching – Laubwald-Insel statt Fichten-Monokultur – westlich des Ammersees hat der Staatsforstbetrieb Landsberg ein gut drei Hektar großes Waldstück nun als ‚Naturwald‘ ausgewiesen. Alte Eichen, junge Buchen, dazwischen Ahorn und vereinzelt Douglasien werden sich selbst und den tierischen Waldbewohnern überlassen: ein Reservoir für natürliche Waldentwicklung ohne Mensch. Bayern will bis 2023 ein Zehntel seiner staatlichen Waldflächen stilllegen, um der Natur wieder Raum zu geben.

Der Wald im Landkreis ist zumeist von Wirtschaftswäldern mit überwiegend Fichte geprägt. Aber es gibt sie noch, die kleinen Inseln naturnaher Waldflächen, die fast noch ursprünglich sind und der Deutschen Romantik Pate standen. Eines davon liegt im Revier Dießen: ein 3,3 Hektar großes Waldstück namens „Bergerin“ zwischen Entraching und Hübschenried, das jetzt als Naturwald ausgewiesen wurde.



Vor 250 Jahren war hier noch eine landwirtschaftliche Fläche mit einer Einsiedelei inklusive Kapelle St. Johann und Friedhof, ungefähr 90 Meter östlich der Johannesquelle, erzählt Stefan Warsönke, Bereichsleiter für Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck, bei der Eröffnung der „Bergerin“ als Naturwald. Heute ist die Stelle als Bodendenkmal kartiert. Die Einsiedelei war 1802 abgebrannt und die Grundmauern – nun überwachsen – wurden erst 1916 wieder entdeckt. Aus den alten Zeiten resultiert auch der jetzige Baumbestand: ein Buchen-Eichen-Mischwald mit 25 Prozent Eichenanteil, gut zweihundert Jahre alt. Buchen sind hier im Alpenvorland die eigentliche Hauptbaum-Art, hätte der Mensch nicht mit der Fichte als Brotbaum der Waldbewirtschaftung eingegriffen. Mit den Eichen wurde damals aufgeforstet, damit das Vieh sich ‚durchfuttern‘ konnte.



Davon profitiert die „Bergerin“ noch heute. Ihr Altbestand ist ideal für die Kategorie „Naturwald“. Und davon möchte der bayerische Staatsforst bis nächstes Jahr zehn Prozent seiner Flächen ausweisen: stillgelegte, der Natur überlassene Waldstücke – ein Resultat aus dem Bürgerbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ von 2019. Bis 2023 sollen rund 79.000 Hektar (staatliche) Naturwälder in Bayern festgelegt werden. Neben größeren Gebieten entlang von Fluss-Auen und Feuchtbiotopen sollen gerade kleinere Waldgebiete ein grünes Netzwerk für Biodiversität bilden – quasi als Trittsteine für die (Wieder-) Besiedelung der ursprünglichen Fauna- und Floragesellschaften.



Robert Bocksberger, Leiter des Forstbetriebs Landsberg der Bayerischen Staatsforsten, kann hier bei Entraching so einen naturnahen Mischwald präsentieren, der Buchen und Eichen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Dicke sowie viel abgestorbene Bäume und Äste aufweist – optimal als Teil der 519 Hektar Naturwaldflächen, die der Forstbetrieb Landsberg hat. Der Staat verzichtet hier auf viel Geld zugunsten des Naturschutzes. Der Preis für Eichen-Stammholz ist deutlich gestiegen, von Brennholz gar nicht zu sprechen. „Ein bisschen blutet da schon das Forstwirt-Herz“, gibt Bocksberger zu. Aber der Nutzen für die Natur wiege das auf.



Naturerlebnis inklusive



Seit über einem Jahrzehnt wird der Waldbestand der „Bergerin“ nicht mehr regulär genutzt und der natürlichen Wald­entwicklung überlassen. Junge Buchen stehen dicht gedrängt nebeneinander, der Wald verjüngt sich auch ohne Mensch. „Die Leute können hier Natur wieder erleben, wie sie früher war,“ erklärt Stefan Warsönke. Tote Bäume werden sich selbst überlassen – ein Paradies für Waldfledermaus, Specht, Insekten und Pilze. Insgesamt rechne man mit einem Totholzvorkommen von 40 Kubikmetern pro Hektar, der bayernweite Durchschnitt liege bei gut elf Kubikmetern.



Lediglich die Verkehrssicherungspflicht müsse man berücksichtigen und Wege freihalten. „Und natürlich holen wir die Bäume mit Borkenkäferbefall raus. Von der Bergerin aus soll keine Gefahr für die privaten Waldbesitzer in der Nachbarschaft entstehen“, betont Warsönke. Das seien aber auch die einzigen Eingriffe, die der Staatsforst hier in Zukunft machen würde. Lediglich die Bejagung von Wild werde im gesetzlichen Rahmen weiter stattfinden. Man habe eine Verjüngungsinventur durchgeführt, um den Verbissverlauf durch das Wild einschätzen zu können. Zu starker Verbiss wäre kontraproduktiv. Unabhängig von Rehbock und Geiß erwartet Forst-Chef Robert Bocksberger, dass die vor 200 Jahren angepflanzten Eichen in der „Bergerin“ von der schnell wachsenden Buche und dem lichtliebenden Ahorn verdrängt werden.



Naturwälder sind auch Anzeiger, wie die natürliche Waldentwicklung auf den Klimawandel reagieren wird. „Ideale Referenzflächen“ nennt Warsönke diese. Hier zeige sich der Zukunftswald, den die Natur als Antwort auf Erwärmung und Regenmangel im Alpenvorland geben wird. Und damit vielleicht auch Erkenntnisse für den benötigten Umbau der Wirtschaftswälder im Landkreis. Außerdem speichere der Wald Kohlendioxid. Ein Kubikmeter Holz binde eine Tonne des Treibhausgases. Ein kleiner Baustein im Klimaschutz.