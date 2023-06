„Autobahn“ und „Kreisstraßen“

Netzbooster – damit Strom im Landkreis Landsberg fließt

Von: Susanne Greiner

Die riesigen Batteriespeicher werden in Containern untergebracht. So zusehen sind die Netzbooster im Landkreis Freising. © Klaus Kuhn

Landkreis - Batteriespeicher sollen‘s richten: Weil der Netzausbau hinterherhinkt, will Übertragungsnetzbetreiber Amprion im Verteilnetz von E.ON dezentrale Netzbooster anschließen. Und weil LEW zur E.ON-Gruppe gehört, soll die Netzbooster-Initiative in Bayerisch-Schwaben starten.

Wenn in Norddeutschland der Wind weht, laufen die dortigen Windräder auf Hochtouren. Der erzeugte Strom wird im Übertragungsnetz, den „Autobahnen“ des Stromnetzes, auch nach Süddeutschland transportiert – oder sollte es zumindest. Das Problem: Weht zu viel Wind, können die bisherigen Netze nicht mithalten. Und dann muss vorsorglich gedrosselt oder hochgefahren werden, um mögliche Störungen zu verhindern. Der Fachausdruck dafür ist Redis­patch. Darunter versteht man „Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen“, erläutert die Bundesnetzagentur auf ihrer Webseite. Droht an einer Stelle ein Engpass, müssen Kraftwerke ‚vor‘ diesem Engpass die Einspeisung drosseln, die Energie also ungenutzt abregeln, Anlagen ‚dahinter‘ müssen dafür die Einspeisung hochfahren.



Diese Maßnahmen nehmen zu – 2022 waren es 121 Prozent mehr als 2021, ist im Ersten Quartalsbericht Netzengpassmanagement 2022 der Netzagentur zu lesen. Grund dafür sind die Änderungen in der Energieerzeugung: Der Ausstieg aus der Kernenergie und verstärkt Strom aus erneuerbaren Energien verändern die Lastflüsse. Und der Netzausbau kommt nicht hinterher, vor allem nicht in Bayern. Man denke nur an die Problematik des Ausbaus der Südostlink-Gleichstromtrasse, die via Erdkabel das Übertragungsnetz vor allem im Bereich erneuerbare Energien entlasten soll. Geplanter Baubeginn ist 2024. In Betrieb gehen wird die Trasse aber wohl erst 2027.



LEW-Pressesprecher Ingo Butters vergleicht das Stromnetz mit einem Gartenschlauch: „Wenn viel Wind im Norden prognostiziert wird, müssen die Anlagen im Norden gedrosselt, im Süden dafür beispielsweise Gaskraftwerke angeschaltet werden. Und das kostet Geld.“ Im Quartalsbericht 2022 ist für ganz Deutschland die Summe von 1,5 Milliarden Euro genannt – ein Jahr vorher waren es ‚nur‘ 0,4 Milliarden. Ein Großteil dieser Kosten entfalle dabei auf Bayern, zitiert die Süddeutsche den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der als Gesamt-Redispatch-Kosten für 2021 2,3 Milliarden Euro nennt.



„Deshalb wollen wir mit einem Booster dieses Problem im Übertragungsnetz verhindern“, sagt Butters – und zwar im LEW-Verteilnetz, das am Lech entlang auch durch den Landkreis Landsberg führt. Das angedachte Zaubermittel: dezentrale Batteriespeicher, die das Stromnetz höher auslastbar machen, da sie bei einer Störung sofort eingesetzt werden und so einen provisorischen Redis­patch verhindern können. Diese Großbatteriespeicher in der Größe eines Einfamilienhauses sollen insgesamt eine Speicherleistung von 250 Megawatt haben und sich, so Butters, auf „wahrscheinlich zehn Anlagen“ aufteilen. Ob davon auch welche im Landkreis stehen werden, ist noch nicht klar. „Bislang ist die Tragfähigkeit des technischen Konzepts der Fokus“, erläutert Solveig Wright vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion. „Die erste Anlage wird im Gebiet von LEW Verteilnetz in Bayerisch-Schwaben umgesetzt und soll ab 2026 eingesetzt werden“, grenzt Amprion nur marginal ein.



Butters fügt an, dass man die Standortkriterien momentan ausarbeite. Wie groß die jeweiligen, modular in ‚Containern‘ aufgebauten Speicher werden, hänge natürlich davon ab, „wie viel Platz wir an dem jeweiligen Standort haben“.

„Autobahn“ und „Kreisstraßen“

Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung mit 380 Kilovolt) und Verteilnetze. Das LEW Verteilnetz ist auch im Landkreis Netzbetreiber. Im Übertragungsnetz wird europaweit Strom aus Großkraftwerken oder im ‚kleinen‘ Verteilnetz erzeugter Strom zu den Verbrauchsschwerpunkten transportiert. Die geplanten Gleichstromtrassen sollen vor allem die Windenergie von Norden nach Süden bringen.



Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt dazu, dass inzwischen rund 90 Prozent aller Anlagen ihren Strom ins Verteilnetz einspeisen: beispielsweise in Hochspannungsnetze (110 Kilovolt), die Netzknotenpunkte(z.B. Ballungszentren) verbinden. Mittelspannungsnetze (zehn bis 20 Kilovolt) versorgen die Industrie- und größere Gewerbebetriebe. Auch in dieses Netz speisen Windanlagen ihre Energie ein. Im lokalen Verteilnetz herrscht Niederspannung: – der „Strom aus der Steckdose“ (230 bzw. 400 Volt). Diese Feinverteilung versorgt Privathaushalte, Verwaltung und kleinere Betriebe und nimmt auch i erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien auf.