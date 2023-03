Projekt „Glücksindex Schondorf“

Von: Dieter Roettig

Voller Elan ist das neue Team des Schondorfer BürgerBudgets: Marius Polter, Ellen Rudin, David Weingartner und Grit Schmitt (von links). © Roettig

Schondorf – Laut Blogger Leopold Ploner ist die Gemeinde Schondorf „ein Unternehmen zur Glücksherstellung“. Mit einer Umfrage zur Zufriedenheit der Bürger will er demnächst den „Glücksindex Schondorf“ feststellen: „Wir zählen, taxieren und messen alles Mögliche im Ort. Warum also nicht auch das, was uns allen am wichtigsten ist, nämlich ein glückliches Leben. Das Ergebnis könnte der Gemeinde helfen, bei ihren Planungen die richtigen Akzente zu setzen.“

Das ist sicher die originellste Idee, die jetzt im Rahmen des aktuellen BürgerBudgets mit sieben anderen Projekten für einen Gesamtetat von 10.925 Euro vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Federführend ist ein neues Team, nachdem sich Jo-Ann Meding und Ilse Baumgarten anderen Aufgaben widmen. Jetzt kümmern sich neben Gemeinderat Marius Polter (Bündnis 90/Die Grünen) der Organisationsentwickler David Weingartner, die Eventmanagerin Grit Schmitt und die Marketingfachfrau Ellen Rudin mit den Einreichern darum, die ausgewählten Projekte zeitnah zu verwirklichen.

Das teuerste Projekt mit 3.000 Euro ist die „Lesetauschbox“ für die Seeanlagen, obwohl es bereits „weit oben im Bahnhof“ eine Box gibt. Der neue wind- und wetterfeste Schrank mit Platz für hundert Bücher soll Besucher der Seeanlagen spontan zum Schmökern verführen, am besten auf einer „Himmelsliege“ (vom letzten BürgerBudget). 2.500 Euro stehen für einen „Fair-o-mat“ zur Verfügung. So nennt Einreicherin Mirjam Gall ihren Automaten für fair gehandelten Süßigkeiten und Snacks. Selbst der Automat ist nachhaltig und funktioniert ohne Lüftung und Kühlung. Bestückt wird er regelmäßig von der Steuerungsgruppe „Fairtrade Town“.



Nicht neu, aber praktisch ist die Idee einer Fahrrad-Servicestation für 2.000 Euro, die es bereits in Utting und Dießen gibt. Hier können Radltouristen mit den bereit gestellten Werkzeugen kleine Reparaturen vornehmen oder Luft aufpumpen. Nicht erst seit Corona sind Spiele aller Art wieder gefragt. Deshalb gibt es in Schondorf bald eine „Ludothek“. So nennt man eine Institution mit einer geordneten Sammlung von Spielen aller Art, die man vor Ort benutzen oder auch ausleihen kann. Für Regale und Grundausstattung stehen 1.050 Euro bereit.



Ein Übel im Fünfseenland sind die unzähligen Pizzakartons, die überall herumliegen, weil sie nicht in die Abfallbehälter passen. Für Schondorf hat sich Nicole Kayser nach dem Vorbild der Stadt Füssen einen Abfallbehälter in den richtigen Ausmaßen ausgedacht. Kosten: 700 Euro. Idealerweise wären zwei solcher Behälter nötig, so die Gemeinderäte. Einer in den Seeanlagen und einer in der Nähe der Pizzeria, die man laut Bürgermeister Alexander Herrmann bei der Entsorgung beteiligen sollte.



Die vielen Vereine, Initiativen und Möglichkeiten in Schondorf sollen künftig auf großen UV-sicheren Plakaten aus Alu sichtbar gemacht werden. Mit zeitgemäßen QR-Codes für direkten Zugriff: Kosten 500 Euro. Projektpate Markus Wagner möchte weitere Obstbäume am Sportplatzgelände anpflanzen und bekommt dafür 375 Euro.



Bei der Diskussion um die möglichen Standorte der Projekte warnte Gemeinderat Rainer Jünger (CSU) davor, alles in die Seeanlagen zu packen: „Die dürfen kein Gemischtwarenladen werden!“ Bürgermeister Alexander Herrmann zu den Befürchtungen: „Es gibt noch mehr schöne und geeignete Plätze, die wir ins Auge fassen werden.“ Denn bei den Standorten habe die Gemeinde das letzte Wort.



Der wichtigste Beschluss des Gemeinderats kam zum Finale der Präsentation mit 11:5 Ja-Stimmen. Nämlich die Fortsetzung des BürgerBudgets bis zum Ende der Legislaturperiode 2026.



BürgerBudgets als Instrument der politischen Teilhabe gibt es bundesweit in kleinen wie großen Kommunen. Die Verfahren ähneln sich, wobei das Kernstück drei Punkte sind: Bereitstellung eines Etats im Haushalt, rechtliche und satzungsgemäße Prüfung der Vorschläge sowie Bürgerbeteiligung zur Verwendung der Finanzmittel. In Schondorf wurde das BürgerBudget von der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ initiiert. Teilnahmeberechtigt sind alle in Schondorf gemeldeten Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren, aber auch gemeinnützige Vereine, Initiativen und Nachbarschaften.