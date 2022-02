Neue Allgemeinverfügung Landsberg: Maskenpflicht für „Spaziergänger“

Von: Susanne Greiner

Teilen

Nicht am Boden, sondern bitte vor Mund und Nase tragen: Die neue Allgemeinverfügung des Landsberger Landratsamtes fordert eine Maskenpflicht für die „Spaziergänger“ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landsberg - Der erste Abschnitt der neuen Allgemeinverfügung für den kommenden Montag des Landratsamtes Landsberg ist gleich wie letzten Montag: Geplante, nicht angemeldete Versammlungen sind auf dem Hauptplatz zwischen 17.30 und 20 Uhr verboten. Dazu kommt nun noch eine FFP2-Maskenpflicht für die sogenannten „Spaziergänger“. Die AV beruft sich hier auch auf Bürger, die am Montagabend nicht einkaufen gehen wollten, da sie nicht den ohne Maske gehenden „Spaziergängern“ begegnen wollten. Das „Bündnis für Demokratie und Solidarität“ hat am Montagabend wieder eine Gegendemonstration von 18 bis 20 Uhr angemeldet: einen Spendenmarathon für gerechtere Impfstoffverteilung. Auch für sie gilt Maskenpflicht.

Laut AV habe der „Versammlungsleiter auf die Erfüllung dieser Verpflichtungen hinzuwirken (z. B. durch Durchsagen oder Ordner).“ Ausgenommen von der FFP2-Maskenpflicht sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen lediglich eine medizinische Maske tragen. Zudem seien „Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist und dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, welches den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthält“, zum Tragen einer Klarsichtmaske bzw. eines Visiers verpflichtet.

Die AV nimmt Bezug auf die Demonstration vor zwei Wochen, bei der beim zweiten Aufeinandertreffen der beiden Versammlungen am Hauptplatz die Gegendemonstranten in Richtung der vorüberziehenden „Spaziergänger“ ihre Transparente hochgehalten und in Richtung der „Spaziergänger“ gepfiffen hätten. Sie seien „offensichtlich bestrebt“ gewesen, den „Spaziergängern“ so nah wie möglich zu kommen. Der fließende Verkehr sei dabei eine „natürliche Barriere“ gewesen. „Diese Gemengelage führte nach den Feststellungen der Polizei letztendlich zu einer angespannten, unstrukturierten Gesamtlage auf dem Hauptplatz“, so die AV.

Ebenso steht in der AV aber auch, dass es „bei dem für die Polizei schwierig abzusichernden Marsch der „Spaziergänger“ durch die Innenstadt“ beim Überqueren der Staatsstraße auch zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs auf dem Hauptplatz. gekommen sei. Die „Spaziergänger“ hätten dabei den Mindestabstand nicht eingehalten, Masken seien nicht getragen worden. Zudem seien laut Sprechchöre skandiert worden. Masken seien auch beim „Spaziergang“ am letzten Montag nicht getragen worden.

Weiterhin gebe es Berichte von Bürgern und Gewerbetreibenden, dass Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt Montagabends starke Umsatzeinbußen hätten. Ebenso seien zahlreiche Veranstaltungen, die für Montagabend terminiert waren, aufgrund der erwarteten „Spaziergänge“ abgesagt oder verlegt worden. Weiter ist in der AV zu lesen: Die Bürger hätten Bedenken in der Innenstadt einzukaufen, „da innerhalb der unangemeldeten Versammlung durchgehend keine Masken getragen werden. In weiten Teilen der Innenstadt haben die Passant/innen auch keine Möglichkeit, der Versammlung mit dem notwendigen Abstand fernzubleiben, da hierzu schlicht kein Platz vorhanden ist.“

Am kommenden Montag hat das Landsberger „Bündnis für Demokratie und Solidarität“ wieder von 18 bis 20 Uhr eine Demonstration auf dem Hauptplatz angemeldet: diesmal einen „Spendenlauf“. Für eine gewisse Anzahl von gelaufenen Metern - wie viele pro Spendeneinheit, will das Bündnis noch festlegen -, die die sogenannten „Spaziergänger“ am Montagabend in Landsberg zurücklegen, soll ein gewisser Geldbetrag an die weltweite UNICEF Impf-Initiative COVAX gespendet werden. Die Demonstranten des Bündnisses wollen bei ihrer Demo am Montagabend die sogenannten „Spaziergänger“ anfeuern, damit möglichst viel Geld zusammenkommt. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Facebook-Seite von landsbergbleibtbunt.

Die (sehr) ausführliche AV ist im Amtsblatt Nr. 10 auf der Webseite des Landratsamtes Landsberg zu lesen.