Neues ATX-Zentrum mit Wohlfühlfaktor

Von: Sabine Fleischer

3.000 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Etagen: In diesem Neubau im Pürgener Gewerbegebiet bringt die ATX Hardware alle Mitarbeiter des Standorts unter ein Dach. © Kuhn Bau

Pürgen – Spatenstich am Wiesengrund 12 im Pürgener Gewerbegebiet: Die ATX-Mitarbeiter sollen schon nächstes Jahr in einem neuen Produktions- und Verwaltungszentrum gemeinsam arbeiten können. Es entsteht ein gut 3.000 Quadrat­meter großer, zweigeschossiger Neubau mit Fertigungs- und Montagebereich plus Lager sowie diversen Büro- und Mitarbeiterräumen, grünen Außenanlagen und rund 100 Stellplätzen.

Für die ATX Hardware – Marktführer für Prüfadapter für elektronische Testverfahren mit 170 Mitarbeiter – sei es „ein Freudentag“. Der Kaufmännische Geschäftsführer Robert Schulz: „Endlich geht es los. Ein nagelneues Gebäude für alle Mitarbeiter hier an einem Platz und nicht mehr aufgeteilt auf mehrere Häuser. Dass sich manche von Euch noch nicht kennen, wird dann Geschichte sein.“ Gebaut werde jetzt ein kompakter Firmensitz als „Wohlfühlarbeitsstätte für unsere Mitarbeiter“ mit Kaffeebar, Bistro und Außenterrassen. Des weiteren sollen sowohl Produktion als auch Büros klimatisiert werden können, auch dank der vorgesehenen Energieautarkie durch eine große PV-Anlage und moderne Heiz- und Klimatechnik. Geschäftsführer und Diplomingenieur Markus Rauch lud seine Leute „hier und jetzt zum Träumen ein“ und erinnerte beim Spatenstich, wie es bei ATX vor gut 25 Jahren anfing. Rauch zeigte mit einem Luftbild die Anfänge am Standort Gewerbegebiet Pürgen. Gegründet 1997 von Hans Drexler und Benedikt Epple, fertigt heute das Unternehmen jährlich 2.000 Prüfgeräte an.



Spatenstich bei ATX: Die Chefs der ATX Hardware Markus Rauch und Robert Schulz (von rechts) sowie Dr. Anselm Stiehl von HQIB und Bürgermeister Wilfried Lechler schaufeln im Kreis der ATX-Mitarbeiter symbolisch am Bau des neuen Firmengebäudes in Pürgen mit. © Fleischer

Geplant, finanziert und gebaut wird das neue ATX-Zentrum von der Kuhn Bau sowie der Pohl Beteiligungs-GmbH als Investor, der das Gebäude langjährig an ATX vermietet. Das 10.000 Quadratmeter große Grundstück gehört allerdings ATX. Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler betonte, wie wichtig verlässliche Arbeitgeber für die Gemeinde seien: „Wer baut, der bleibt.“



Zusammen mit Pascal Pohl (Geschäftsführer Kuhn Bau) und Anselm Stiehl (Geschäftsführer Harald Quandt Industriebeteiligung als Hauptgesellschafter der ATX) wurde dann der Spaten geschwungen und der Bau symbolisch begonnen – nach nicht einmal 18 Monate Planungs- und Genehmigungszeit. „Dank zielorientierten Engagements seitens Pürgen“, so die ATX Geschäftsführung.