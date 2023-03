Die reiche Erbin

Neue Biografie über Landsbergs Malerfürsten-Tochter

Von: Ulrike Osman

1902 malte Hubert von Herkomer dieses Porträt seiner Lieblingstochter Gwenddydd, damals neun Jahre alt, als Geschenk für deren Mutter. © Herkomer Museum Landsberg

Schwabhausen/Landsberg – Monika Sadegor liebt die Landsberger Stadtführungen und hat sie alle mitgemacht. Eine davon führte über den Dreifaltigkeitsfriedhof, und dort sprang der Psychologin und Autorin aus Schwabhausen ein ganz bestimmter Grabstein ins Auge. Er erinnert an Gwenddydd Herkomer-Rupfle, das jüngste Kind des deutsch-englischen Malerfürsten Hubert von Herkomer.

Die englische Inschrift „Dearly loved daughter sleep that no pain shall wake“ (sinngemäß: „Innig geliebte Tochter, schlafe, dass kein Schmerz dich mehr berührt“) ließ Sadegor nicht mehr los. Was hatte es auf sich mit dieser jungen Frau, die nur 34 Jahre alt wurde und über die scheinbar so wenig bekannt war?



Der Friedhofsbesuch ist zweieinhalb Jahre her. In der Folge begab sich die Schwabhausenerin auf Spurensuche und förderte aus Stadtarchiv, Museumsdepot und anderen Quellen ein Mosaik aus Fakten zutage, das sie mit wohlbegründeten Vermutungen und ein wenig Fiktion zu einer Romanbiografie zusammengesetzt hat: „Die englische Tochter. Das Leben der Gwenddydd Herkomer“ (Vergangenheits-Verlag).



Klug, begabt, bildschön und aus reichem Haus, lag der 1893 geborenen Lieblingstochter Hubert von Herkomers die Welt zu Füßen – bis sich mit einem Schlag alles änderte. Der Tod des Vaters im März 1914 und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzten der Unbeschwertheit ein jähes Ende. In ihrem geliebten Landsberg, wo Gwenddydd viel Zeit verbracht hatte – der Vater hatte das Herkomer-Anwesen der damals erst 14-Jährigen vermacht –, galt sie plötzlich nicht mehr als bewunderte Tochter des Ehrenbürgers, sondern als englische Spionin und Feindin.



„Es ist verbrieft, dass sie von den Behörden überwacht wurde“, erzählt Monika Sadegor. „Darüber gibt es einen Akt.“ Ebenso belegt ist eine Affäre Gwenddydds mit einem französischen Kriegsgefangenen. Dass die beiden nachts zusammen im Wald angetroffen wurden, war eine Neuigkeit, die es bis in die „Münchner Neusten Nachrichten“ schaffte. Ebenso belegt ist die Heirat der Herkomer-Tochter mit dem Landsberger Arzt Josef Rupfle. „Dieser Mann war die größte Sackgasse in ihrem Leben“, sagt die Autorin. 23 Jahre älter, verwitwet, Vater von vier Töchtern und hoch verschuldet – was konnte die junge Frau zu dieser Ehe bewogen haben?



Die reiche Erbin

Sadegor hat Erklärungen gefunden. Rupfle hatte trotz seiner eigenen Schulden die Herkomers finanziell unterstützt, als diese während des Krieges von Deutschland aus auf ihr Vermögen in England nicht zugreifen konnte. Denkbar, dass der Mediziner – möglicherweise sogar der Hausarzt des unter Magenkrebs leidenden Herkomers – da schon ein Auge auf die reiche Erbin geworfen hatte. Die Autorin ist aber auch davon überzeugt, dass der Endvierziger die halb so alte Maler-Tochter nicht nur wegen ihres Vermögens attraktiv fand, sondern sie auch „wahnsinnig begehrt haben muss“.



Gwenddydd wiederum habe in Landsberg bleiben wollen, während ihre Mutter nach Kriegsende zurück nach England strebte. Wie aber hätte die Tochter in der damaligen Gesellschaft alleinstehend in der Stadt leben können? So gesehen sei es naheliegend gewesen, einen der örtlichen Honoratioren zu heiraten. Das Hochzeitsfoto der beiden lässt die Autorin hoffen, dass noch andere Motive eine Rolle spielten. „Sie strahlt auf dem Bild und hat wohl wirklich gedacht, dass es eine gute Ehe werden würde.“



Sie wurde es nicht. Spätestens ab 1922 sei es mit Gwenddydd bergab gegangen, erzählt Sadegor. Dass dabei Drogen eine Rolle gespielt haben könnten, ist eine Vermutung, für die hohe Apothekenrechnungen sprechen – und die Tatsache, dass morphinhaltige Medikamente damals recht unbedenklich konsumiert wurden. Woran Gwenddydd Herkomer aber letztlich starb, ist ein Geheimnis, dass sie mit ins Grab genommen hat.



Monika Sadegor freut sich nach der langen Zeit des Recherchierens und Schreibens nun auf eine Reihe von Lesungen. Die erste findet – natürlich – im Herkomer-Museum im Mutterturm statt (Sonntag, 21. Mai, ab 17 Uhr), dort, wo auch diverse von ihrem Vater gemalte Porträts an Gwenddydd erinnern.