Lange Geschichte

Neue Glocken für Uttinger Christuskirche

Von: Dieter Roettig

Die neue Christuskirche (rechts) soll einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das betonten die beiden Pfarrer Alexandra und Jochen Eberhardt (links) beim Sommerfest der Evangelischen Gemeinde. © Roettig

Utting – Am 10. Juli 2027 hätte die historische Christuskirche der Evangelischen Gemeinde Utting ihr einhundertjähriges Bestehen feiern können. Erste Überlegungen für ein Festprogramm gab es bereits, als am 25. August letzten Jahres ein verheerendes Feuer die einmalige Knüppelkirche niederbrannte. Bis heute ist die Ursache des Vollbrandes ungeklärt. Nichtsdestotrotz laufen die Planungen für den Wiederaufbau auf Hochtouren.

Beim Sommerfest der Evangelischen Gemeinde Ammersee-West erläuterte das Pfarrer-Ehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt die Pläne und den aktuellen Stand. Vorausgegangen waren intensive Gespräche mit der Versicherung und dem Baureferat der Landeskirche. Eine wichtige Entscheidung betraf die noch erhaltene Bodenplatte der Kirche. Laut einem ersten Gutachten sollte sie für den Neubau wiederverwendet werden, was aber laut dem Architekten mit modernem Bauen nicht in Einklang zu bringen sei. Nach erneuten Verhandlungen mit der Versicherung wurde ein zweites Gutachten erstellt, in dem Abriss und Neubau der Bodenplatte gegengerechnet wurden. Mit dem Ergebnis, dass es eine neue Bodenplatte geben wird.



Nach weiteren Gesprächen mit der Bayerischen Versicherungskammer, der Ecclesia, zwei Architekten vom Baureferat der Landeskirche, dem örtlichen Architekten Mauritz Lüps, einem Statiker sowie Pfarrer Jochen Eberhardt konnte eine erste Kostenschätzung vorgelegt werden. Der Neubau der Christuskirche mit hohem Wiedererkennungswert wird bei rund zwei Millionen Euro liegen. Darin nicht enthalten sind das Inventar inklusive Orgel, Altar, Taufstein, Bestuhlung und Glocken.



Da die alten Glocken wegen des Feuerschadens nicht mehr geläutet werden können, machte man sich zusammen mit dem Weilheimer Kirchenmusikdirektor und Glockensachverständigen Walter Erdt auf die Suche einer Firma, die Eisenhartguss- bzw. Stahlglocken gießt. Die fand man europaweit nicht, weshalb die neuen Glocken aus Bronze gefertigt werden. Sie sollen in derselben Anordnung und Läuterichtung aufgehängt werden wie bisher.



Inzwischen wurde das angrenzende Gemeindehaus saniert, dass durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Foyer wurden Deckenleisten, Abdeckungen und verrußtes Dämmmaterial entfernt und erneuert.



Lange Geschichte



Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Uttinger Bevölkerung evangelisch. Erst 1927 erhielt der „Evangelische Verein Utting“ in der Laibner Straße einen Betsaal in Holzknüppelbauweise, aber noch ohne Glockenturm. Im hinteren Teil gab es einen kleinen Gemeinderaum, in dem Kindergottesdienste, Bibelstunden und Chorproben stattfanden. Vier Jahre später wurde der Betsaal mit einem Turm für drei Glocken erweitert, mauserte sich also nach landläufigen Maßstäben zu einer richtigen Kirche.



In den folgenden fünfzig Jahren veränderte sich das Gesicht der Kirche nur geringfügig. Wegen der wachsenden Mitgliederzahl musste ein Gemeindezentrum angebaut werden. Zwischen 1987 und 1990 wurde das Gotteshaus renoviert und bekam den offiziellen Namen „Christuskirche“. Die Kirchenbänke hat man dabei verbannt und Stühle angeschafft, um flexibel auch andere Veranstaltungen durchführen zu können. Wie Ausstellungen, klassische Konzerte oder sogar einen Poetry-Slam-Wettbewerb.