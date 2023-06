Ein Dorfladen im Herzen Unterdießens: „Wir sind startklar“

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Beim Dorfladentag im letzten Jahr wurde das Projekt vorgestellt. Die Produkte für den Dorfladenstand waren ‚handmade‘ von den Mitgliedern des Arbeitskreises. © Archivfoto: DU

Schon seit 2019 ist ein Dorfladen für Unterdießen geplant. Der Weg dahin ist herausfordernd und lang, aber jetzt scheint es voran zu gehen.

Unterdießen – Vor vier Jahren ist der einzige Supermarkt im kleinen 1.500-Einwohnerdörfchen Unterdießen geschlossen worden. Der Besitzer ging in Rente, ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Woher bekommen die Bewohner jetzt also ihre Lebensmittel? Immerhin ist der nächste große Laden, der in Fuchstal-Leeder steht, rund sechs Kilometer entfernt. Gerade für Menschen, die nicht mobil sind, nicht wirklich machbar. Aus diesem Grund hat sich der ortsansässige Arbeitskreis „Dorfladen Unterdießen“ gegründet. Das Ziel: ein Dorfladen im Herzen der Gemeinde – genauer: im Dorfgemeinschaftshaus (DGH).



Der Arbeitskreis hat bereits einen mühsamen Weg hinter sich: „Die größte Herausforderung war, mit Gemeinderat und Bürgermeister zu klären, dass der Dorfladen ins Dorfgemeinschaftshaus kommt“, erklärt Eleonore Mühlberg vom Dorfladen Unterdießen (DU)-Gesellschafterrat. „Davon ging dann auch ein Dorfspaziergang aus, bei dem wir die ganzen möglichen Plätze abgelaufen sind.“ Schnell sei klar gewesen, dass der Dorfladen am besten in die Dorfmitte, ins DGH passt. „Das war dann ein Jahr Arbeit, aber dann ist einstimmig entschieden worden“, so Mühlberg. Der erste Schritt war geschafft.



90.000 Euro



Der zweite große Brocken liegt jetzt vor dem Arbeitskreis: die Finanzierung. „Was noch fehlt sind einfach Gelder“, erklärt Anna Seelos, auch vom Gesellschafterrat. „Wir brauchen noch Anteilszeichnungen.“ Der 30. September ist als Deadline für die Mindest-Summe von 90.000 Euro gesetzt. Kommen die nicht zusammen, wird das Projekt eingestampft. Zusammenkommen soll die Summe auch durch Anteilszeichnungserklärungen. „Diese Anteilszeichnungserklärung ist eine Absichtserklärung, dass man sich beteiligt“, erklärt Mühlberg. „Und da haben wir jetzt für die Anteilszeichner einen Brief gefertigt, dass sie den Zeichnungsantrag bitte so bald wie möglich ausfüllen sollen. Der ist verbindlich, die Anteile werden aber erst fällig, wenn alles im grünen Bereich ist.“ Bereits jetzt gebe es ungefähr 63.000 Euro Anteilszeichnungen. Und 24.000 Euro davon seien schon konkrete Zeichnungsanträge. Die Eigenfinanzierung ist ein wichtiger Schritt für das Projekt, denn nur durch sie kann die Gesamtfinanzierung gesichert und im nächsten Schritt ein Rechtsträger gegründet werden. „Die Bürger entscheiden und die müssen den Dorfladen auch wollen, sonst wird das nichts“, resümiert Seelos.



Nicht nur auf die Anteilszeichner, sondern auch auf Post wartet der Arbeitskreis. „Der aktuelle Stand ist, dass wir alle startklar sind“, sagt Mühlberg. „Wir warten aber noch auf den unterzeichneten Förderbescheid. Erst dann kann ausgeschrieben werden.“ Mit der Ausschreibung könne man dann im Herbst dieses Jahres losgehen.



Der Laden im Herzen des Dorfes soll ein Platz zum Zusammenkommen sein. „Wir brauchen einfach etwas im Dorf, wo man sich ganz zwanglos treffen kann und wo man Möglichkeiten für Aktivität schaffen kann“, so Mühlberg. Auch dass der Laden zu Fuß erreichbar ist, sei wichtig. Nicht nur die Lage des Dorfladens, an dem die vor allem für Radler interessante Via Claudia vorbeiführt, sondern auch die des Dorfes selbst sei günstig, vor allem, wenn es um die Infrastruktur geht: „Da verläuft die Nord-Süd-Achse, wodurch das auch mit der Belieferung gut läuft“, erklärt Mühlberg weiter. „Die Ware wird immer frisch sein.“ Was nicht an einem Tag verkauft wird, soll eingekocht werden – ein Pluspunkt für die Nachhaltigkeit.



Diese Nord-Süd-Achse hat aber auch viele Supermärkte angelockt, die mit einem weitaus breiterem Sortiment als es ein Dorfladen bieten könnte außerhalb der Gemeinde zum Einkaufen einladen. Der Dorfladen in Unterdießen muss daher etwas bieten, was ein Supermarkt nicht hat. Beispiele, wie man es machen könnte, gibt´s im Landkreis bereits. Von denen hat sich der Arbeitskreis auch inspirieren lassen. „Wir haben dann auch geschaut, warum die einen gut laufen und es die anderen vielleicht ein bisschen schwieriger haben“, sagt Mühlberg. „Da gibt´s dann gute Tipps, zum Beispiel, dass sie Aktionen machen, ihre Angebotsblätter im Dorf verteilen, einen Mittagstisch und ein Café haben.“ Das Café sei dabei besonders wichtig, damit die Leute im Laden nicht nur einkaufen, sondern sich auch treffen können, sagt Seelos. Das Mittel zum Erfolg scheint aber vor allem eines zu sein, wie Mühlberg erklärt: „Diejenigen, die das mit Herz betreiben und Aktionen machen, die sind ein Magnet.“



Einen richtigen Plan B, was mit dem Dorfgemeinschaftshaus passiert, wenn der Dorfladen nicht zustande kommt, gebe es nicht. In der ursprünglichen Planung des DGH, bevor es Gespräche über einen Dorfladen gab, sei ein Vereinsheim vorgesehen gewesen. „Es war dann aber nicht klar, wer das betreibt“, so Seelos. „Das wäre die Alternative, falls der Dorfladen nicht zustande kommt, aber da gibt´s noch keine Gruppe, die das machen würde. Die müssten dann erst gefunden werden.“



Damit die Gemeinde nicht auf Plan B zurückgreifen muss, braucht es die Eigenfinanzierung von 90.000 Euro. „Das ist erstmal eine Summe“, so Mühlberg, „Aber wenn 300 Bürger 300 Euro zeichnen, haben wir die 90.000 Euro zusammen“, rechnet sie vor. „Das sollte machbar sein.“ Im September – und nachdem die 90.000 Euro geknackt wurden – muss aber noch lange nicht Schluss sein. Es kann weiter gezeichnet werden. Die Anteilszeichner haben das Recht, bei allem, was den Laden betrifft, mitzubestimmen. Dafür gibt es dann einmal im Jahr auch eine Versammlung.



Dorfladen-Serie



Ob der Dorfladen in Unterdießen kommt, ist noch nicht ganz sicher. Aber es gibt im Landkreis bereits fünf Dorfläden, die sich schon mehrere Jahre halten. Der KREISBOTE wird über diese fünf ‚Kleinstunternehmen‘ berichten.