Draußen nur noch Baumärkte

Von: Ulrike Osman

Teilen

An peripher gelegenen Standorten wie etwa am InCenter Landsberg (Foto) soll es weniger innenstadtrelevante Sortimente geben. © Klinger

Landsberg – Die Innenstadt soll ein attraktiver Shopping-­Standort bleiben. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat in der vergangenen Woche ein neues Einzelhandelsentwicklungskonzept samt Sorti­mentsliste verabschiedet. Darin wird geregelt, welche Geschäfte sich künftig wo ansiedeln dürfen.

Im Auftrag der Stadt hat die CIMA Beratung+Management GmbH in den letzten Monaten den Einkaufsstandort Landsberg analysiert. Jetzt stellte Projektleiterin Susanne André den Abschlussbericht im Stadtrat vor. Demnach steht die Stadt nicht schlecht da. Zu den Stärken des Standorts zählen die hohe Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ein vielfältiges Einzelhandelsangebot gemessen an der Stadtgröße sowie ein ansprechender Branchenmix aus inhabergeführten Geschäften und Filialisten.



Ein Sorgenkind ist der Hinter­anger, der durch die hohe Verkehrsbelastung eine geringere Aufenthaltsqualität biete und zunehmend Leerstände aufweist. Nachteilig für die Innenstadt sind laut André zudem die großen Geschäfte in den Gewerbegebieten, die sogenannte innenstadtrelevante Sortimente führen, also vor allem Bekleidung, Schuhe und Lederwaren.



Ergebnis der Analyse ist das neue Einzelhandelskonzept mit einer überarbeiteten Sorti­mentsliste, der sogenannten „Landsberger Liste“. Demnach sollen künftig innenstadtrelevante Sortimente an allen anderen Standorten ausgeschlossen werden, wobei bestehende Geschäfte Bestandsschutz genießen. Nahversorgungszentren mit Lebensmittelmärkten, Drogerien und Ähnlichem sollen weiterhin fußläufig zu erreichen sein. Die peripher gelegenen Standorte sollen nur noch Geschäften wie Bau- und Garten­märkten dienen, deren Kunden zum Abtransport des Einkaufs mit dem Auto kommen müssen.



„Städte, die außen nicht so viel zulassen, haben in der Regel die schönere Innenstadt“, so André. Christoph Jell (UBV) sah die neue „Landsberger Liste“ als hilfreich für Neuan­siedlungen. Wer in der Innenstadt investieren wolle, solle sicher sein können, dass nicht kurz darauf ein ähnliches Geschäft am Stadtrand auftauchen werde. Leerstände in der Innenstadt will der städtische Wirtschaftsförderer André Köhn im Rahmen einer Kartierung erfassen und über eine Leerstandsbörse nach Geschäftsnachfolgern suchen.



Georg Bayer (CSU) forderte, bei all dem die Gastronomie nicht aus dem Blick zu verlieren; sie gehöre ebenfalls zu einer attraktiven Innenstadt.