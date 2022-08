Leon Lilik ist wieder ein Riverking

Neuer Co-Trainer beim HC Landsberg

Von Toni Schwaiger schließen

Landsberg – Die erste Mannschaft der Riverkings hat einen neuen Co-Trainer: Leon Lilik steht fortan neben Sven Curmann an der Bande. Derweil laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Im Rahmen eines öffentlichen Trainings präsentiert der HC Landsberg am kommenden Sonntag das neue Oberliga-Team – und noch mehr.

Zu Beginn der zurückliegenden Saison war Leon Lilik bereits als Verteidiger an den Lech gewechselt. Doch dann, im Januar, lockte ein Angebot aus Selb für die DEL2, das er verständlicher Weise annahm. Doch mittlerweile hat der 26-Jährige aus gesundheitlichen Gründen seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt.



Der in Riga geborene Lette wird nun HCL-Coach Sven Curmann bei der Arbeit mit dem Oberligateam unterstützen. Der Kontakt zu Leon sei nie abgerissen, erzählt Teammanager Michael Oswald, und nach „einigen guten Gesprächen“ habe man sich entschlossen, mit Lilik als Co-Trainer zusammenzuarbeiten. Oswald: „Leon kennt Teile des Teams und kennt als ehemaliger Verteidiger und Fitnesscoach die Bedürfnisse von Leistungssportlern ganz genau.“



Das Trainer-Duo Curmann/Lilik wird die Riverkings am Sonntag zu einem öffentlichen Training mit Mannschaftspräsentation aufs Eis schicken. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in und an der Landsberger Eishalle am Hungerbachweg. „Es gibt zunächst die Möglichkeit, mit den Spielern der ersten Mannschaft zusammenzusitzen und über die neue Saison zu fachsimpeln“, kündigt HCL-Sprecher Joachim Simon an. Gleichzeitig könne man bei den Spielen des U20-Turniers zuzuschauen. Ab 17 Uhr werden die Oberliga-Spieler dann einzeln beim Training vorgestellt. Siomon wirbt: „Während des gesamten Nachmittags können natürlich Dauerkarten und neue Fanartikel erworben werden.“