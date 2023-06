Neuer Dießener Tourismusreferent Michael Hofmann hat viel vor

Von: Dieter Roettig

Antrittsbesuch in der Dießener Tourist-Info: Der neue Tourismus-Referent Michael Hofmann, Gästebetreuerin Lieselotte Rößler-Eichelbeck und gwt-Geschäftsführer Werner Schmid (v.r.). © Roettig

Dießen – Endlich hat es geklappt mit seinem Wunschposten: Michael Hofmann (70), seit 2005 Marktgemeinderat in Dießen, wurde in der jüngsten Sitzung bei vier grünen und zwei roten Gegenstimmen mehrheitlich zum Tourismus-Referenten gewählt. Der Ortsvorsitzende der Bayernpartei tritt damit die Nachfolge von Hanni Baur (SPD) an, die das Gremium kürzlich verlassen hat (der KREISBOTE berichtete).

Hofmann, Vorzeige-Bayer mit Rauschebart aus dem Ortsteil Dettenschwang, will das Amt des Tourismus-Referenten wieder mit mehr Leben ausfüllen und aktiv dazu beitragen, Dießen noch attraktiver für Urlauber und Tagestouristen zu machen. Sein Antrittsbesuch führte ihn in die Tourist-Info im Bahnhof zu Lieselotte Rößler-Eichelbeck, die zusammen mit Angelika Nuscheler und Rosemarie Ripper für den Gästeservice zuständig ist.



Den ersten Informationsaustausch ließ sich Werner Schmid nicht entgehen, Geschäftsführer und Marketingleiter der gwt-Starnberg (Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung). Unter ihrer Regionalmarke „starnberg ammersee“ wird neben Starnberg und Herrsching auch die Dießener Tourist-Info betreut, nachdem sich der örtliche Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein 2019 aufgelöst hatte.

Großes Potential

Michael Hofmann sieht sich als Bindeglied zwischen Gemeinde, Gastronomie und Übernachtungsgewerbe, wo „noch viel Luft nach oben ist“. Zwei Drittel der Dießen-Besucher seien Tagestouristen, die länger bleiben würden, wenn der Ort mehr als den See oder das Marienmünster bieten würde: „Dießens Potential ist noch lange nicht ausgeschöpft“. Hofmann denkt hier zum Beispiel an das von ihm schon lange geforderte Heimatmuseum, in dem Dießen seine Schätze präsentieren könnte, die an verschiedenen Stellen unzugänglich eingelagert seien. Auch wegen der seit Jahren gewünschten Buslinie zwischen Dießen und Herrsching werde er immer wieder vorstellig werden, „auch wenn es nervt“. gwt-Chef Werner Schmid schränkte ein, dass Massentourismus in der Region weder gewünscht noch möglich sei: „Auf die 200.000 Einwohner in dem von uns betreuten Gebiet kommen gerade mal 5.500 Betten von gewerblichen und privaten Vermietern.“



Lieselotte Rößler-Eichelbeck kam gleich mit einem Anliegen zu Michael Hofmann, auf dessen Betreiben 2011 die Wohnmobilplätze an der Windermere-Straße eingerichtet wurden. Je nach Größe der Gefährte können nahe der Markthalle 15 bis 18 Wohnmobile eine Zwischenstation von bis zu drei Tagen einlegen. Viele der Freizeitkapitäne auf vier Rädern würden sich in der Tourist-Info beklagen, dass eine Parzellen-Einteilung fehle, die Ver- und Entsorgung von Wasser und Müll zu abseits und umständlich sei und dass die Bezahlung der Tagesgebühr von 12 Euro nur bar und nicht mit EC-Karte ginge. Das Runterladen der App sei für auswärtigen Gäste uninteressant.



Auch ein unappetitliches Problem sprach Lieselotte Rößler-Eichelbeck an. Die öffentlichen Toiletten im Dießener Bahnhof seien trotz täglicher Reinigung oft so verschmutzt, dass man sich sein dringendes Bedürfnis verkneifen müsse. Hofmann versprach, auch diesbezüglich im Rathaus vorzusprechen.