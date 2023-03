Schacht mit ,drei Fingern‘

Wasser aus der Horizontalen

Von: Ulrike Osman

Über 30 Meter tief: Der Schacht des neuen Brunnens ist fertig. „Damit ist ein großer Meilenstein geschafft“, sagt Martin Michl (links) von den Stadtwerken. © Osman

Landsberg – Den Weltwassertag gibt es seit über 30 Jahren, ohne dass er in den hiesigen Breiten in der Öffentlichkeit allzu stark wahrgenommen worden wäre. Doch immer häufigere Trockenperioden, geringere Niederschlagsmengen und absinkende Grundwasserspiegel rücken das Thema mehr in den Fokus. Die Stadtwerke nahmen den Weltwassertag heuer zum Anlass, zu einer Baustellenbesichtigung in den Wald zwischen Landsberg und Erpfting einzuladen. Hier entsteht derzeit ein neuer Horizontalfilterbrunnen, der zur langfristigen Versorgungssicherheit beitragen soll.

Nach dem trockenen Sommer 2018 erreichten die Grundwasserstände um Landsberg ein historisches Minimum, berichtet Martin Michl, Leiter Planung Wasserversorgung bei den Stadtwerken. Damals musste die Stadt sogar vorübergehend per Notverbund Trinkwasser aus der Marktgemeinde Kaufering beziehen. Das ist zwar längst nicht mehr nötig, doch eine wirkliche Entspannung ist nicht in Sicht. Auch der Winter 2022/23 war zu trocken.



Bereits aufgrund der kritischen Grundwassersituation in den Jahren 2018 und 2019 entschlossen sich die Stadtwerke zur Erschließung einer zusätzlichen Trinkwassergewinnung - der fünften neben bereits vier bestehenden Tiefbrunnen. Bei dem neuen Bauwerk handelt es sich um einen Horizontalfilterbrunnen, der deutlich aufwändiger zu errichten ist als ein Vertikalbrunnen, den Grundwasserstand aber weniger stark belastet.



Während ein Vertikalbrunnen lediglich ein von unten nach oben verlaufendes Filterrohr besitzt, besteht ein Horizontalfilterbrunnen aus einem wasserundurchlässigen Vertikalschacht und drei Filtersträngen, die sternförmig horizontal um den Brunnen angeordnet sind. Die Filterstränge sind insgesamt 52 Meter lang und werden in die grundwasserführende Schicht getrieben. Auf diese Weise kann mehr Wasser auch aus Bodenschichten gefördert werden, die weniger Grundwasser enthalten, und die verfügbare Menge des Grundwasserleiters optimal genutzt werden.



„Gleichzeitig ist die horizontale Gewinnung schonender für die Grundwasserreserven“, erklärt Michl. Durch die flächige Entnahme wird der Grundwasserpegel nicht so stark beansprucht und senkt sich weniger ab. Die Stadtwerke gehen davon aus, 50 bis 70 Liter pro Sekunde fördern zu können. Auf der Basis der Entnahmemenge wird das umliegende Trinkwasserschutzgebiet neu ausgewiesen.



Schacht mit ,drei Fingern‘

Die anspruchsvollen Bauarbeiten laufen seit letztem August. Der 34,5 Meter tiefen Brunnenschacht ist mittlerweile fertig - „ein großer Meilenstein“, wie Michl sagt. Nun müssen in rund 30 Meter Tiefe die drei Filterstränge gebohrt werden. Sie sind zwischen 16 und 20 Meter lang, werden mit Filterkies gefüllt und mittels Pressverfahren mit je einem Filterentnahmerohr ausgestattet. Voraussichtlich im Oktober könnten bereits die beiden Brunnenpumpen installiert und die Entnahmerohre montiert werden.



Anschließend folgt noch der Neubau eines Brunnengebäudes, in dem die Elektro- und Maschinentechnik untergebracht wird. Läuft alles nach Plan, kann der Brunnen laut Michl im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten belaufen sich seinen Angaben zufolge auf 2,24 Millionen Euro.