Neuer Kreisverkehr verbindet Iglinger Gewerbegebiet mit B17

Von: Sabine Fleischer

Nach der Segnung durch Pfarrer Jean Kapena-Mwanza (links hinten) schnitten (von links) Landrat Thomas Eichinger, Iglings Bürgermeister Günter Först, Geschäftsführer der Firma Kutter Rainer Rogg und Burhanettin Emek vom Ingenieurbüro MOD-Plan das extra gespannte Band durch und eröffneten den neuen Kreisverkehr zur B17. © Fleischer

Igling – Kurz vor Weihnachten läuft es wieder rund um Igling. Der neue Kreisel östlich der Gemeinde ist eröffnet. Damit ist das Iglinger Gewerbegebiet quasi direkt an die B17 angeschlossen und die Iglinger haben wieder freie Fahrt nach Kaufering und Landsberg. Das Besondere am neuen Kreisverkehr: Es waren nur drei Monate Bauzeit nötig.

Im Juni 2021 hatte man im Gemeinderat die Idee, das neue Gewerbegebiet an die B17 anzuschließen, erzählte Iglings Bürgermeister Günter Först bei der Eröffnung. Zeitgleich bahnte sich auch die Teilsanierung der Kreisstraße in diesem Bereich an. Und so planten Gemeinde und Landkreis Hand in Hand. Dass das Bauvorhaben sich derart schnell realisieren ließ, sei zu einem großen Teil den Grundstückseignern zu verdanken. „Den Familien Egginger und Dodl muss ich ganz herzlich Dankeschön sagen“, richtete Först das Wort an die anwesenden ehemaligen Grundbesitzer. Aber auch die Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro MOD-Plan und der Baufirma Kutter sowie mit der Stadt Landsberg im Bereich der Franz-Kollmann-Straße sei wie am Schnürchen gelaufen.



Letzten September gab der Gemeinderat dann das finale Go und schon drei Monate später konnte die sanierte Kreisstraße mit dem neuen Kreisel eingeweiht werden. Auch an die Radfahrer hatte man gedacht. Und so wurden zwei kleine Teilstücke Richtung Landsberg und später Richtung Gewerbegebiet angelegt.



Die Baukosten beliefen sich auf gut eine Million Euro. „Für eine kleine Gemeinde wie Igling ein ganz schöner Brocken, aber der Landkreis schießt etwa 25 Prozent dazu“, rechnete der Bürgermeister vor. Damit der Kreisverkehr für eine sichere Fahrt sorgt, segnete Pfarrer Jean Kapena-Mwanza diesen mit kräftigen Weihwasser-Spritzern. Der Kreisel erinnere ihn an den Weg des Heiligen Paares. „Allerdings bezweifle ich, dass hier Esel entlang laufen werden“, schmunzelte er. Ob das wahr ist, bleibt abzuwarten.