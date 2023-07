Neuer Präsident beim Rotary Club Ammersee-Römerstraße

Von: Susanne Greiner

Der frisch gekürte Präsident des Rotary Club Ammersee-Römerstraße, Dr. Wilfried Müller, neben Past-Präsidentin Stefanie Christin Bucher und Erzabt Wolfgang vom Kloster St. Ottilien. © Rotary Club Ammersee-Römerstraße

Ammersee - Der alljährliche Stabwechsel beim Rotary Club Ammersee-Römerstraße ist über die Bühne gegangen: Past-Präsidentin Stefanie Christin Bucher aus Schondorf übergab die Präsidentenkette an den Tierarzt Dr. Wilfried Müller aus Utting.

Im Sinne der rotarischen Tradition möchte er soziale, künstlerische und ökologische Projekte regional wie international fortsetzen. Als heutiger Gitarrist, Sänger und Valtentinist ist es ihm wichtig, mit Fröhlichkeit und Leichtigkeit Hilfsprojekte umzusetzen und Verbindungen mit Hilfe der Musik herzustellen. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen kamen viele Mitglieder in den Biergarten Saxenhammer in Hechenwang, um in großer Runde zu feiern. Auch Erzabt Wolfgang Öxler vom Kloster St. Ottilien, langjähriges Ehrenmitglied des Clubs, hat die Feier mit seiner Anwesenheit und humorvollen Beiträgen bereichert.



„Für mich ist es eine große Ehre und Herausforderung Präsident dieses wunderbar lebendigen, aufgeschlossenen und unprätentiösen Clubs zu werden und ich bitte alle Freunde um Unterstützung bei allem was wir tun“, sagte Müller in seiner Antrittsrede und stellte die Bedeutung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit heraus. Sein Leitgedanke lautet daher: „Gemeinsam singen, lachen, helfen“. Um die Interessen und Kräfte zu bündeln, hatte er zuvor die Mitgliederinnen und Mitglieder befragt und daraus die Schwerpunkte für sein rotarisches Jahr abgeleitet: Stärkung der Rotary Jugendorganisation der Rotaracter, Fortsetzung der Naturschutzarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Clubs, Mitgliedergewinnung und -bindung, gemeinsame Aktivitäten, Präsenz auf Weihnachtsmärkten und weitere Benefizkonzerte wie „Ammersee Unplugged“ u.v.m. Sowohl regional als auch international, etwa in Afrika, sollen Hilfsprojekte gefördert werden.



Mit einem großen Blumenstrauß dankte der neue Präsident seiner Amtsvorgängerin Stefanie Christin Bucher für ihre Zuverlässigkeit, Diskretion und Organisationsfähigkeit. Besonders betonte er vor allem ihr Engagement für die Musikschule Schondorf, den Schwimmunterricht für Flüchtlingsfrauen und Kinder, die Blumenschmuckarbeit am Bahnhof Schondorf sowie die Organisation von Konzerten wie das des Odeon Jugendsynfonieorchesters und der jährlich fortgesetzten Jakobswegwanderung. Architektin Bucher bedankte sich bei allen für die gelungenen Projekte und Aktivitäten. Besonders hervorgehoben hat sie die Verbindung zum italienischen Partnerclub Verona-Scaligero und deren Besuch am Ammersee anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Rotary Clubs Ammersee-Römerstraße im Mai. Als einen Höhepunkt stellte sie den mit 12.000 Euro dotierten Nachhaltigkeitspreis heraus, der im März gemeinsam mit den Rotary Clubs Landsberg, Buchlohe und Wörthsee vergeben wurde.



Wilfried Müller, 67 Jahre, war viele Jahre als Tierarzt mit eigener Praxis tätig und führte anschließend eine Gesellschaft für den Verkauf gebrauchter medizinischer Geräte in die ganze Welt, darunter auch Spendenmittel während der Corona-Pandemie an Bedürftige. Heute arbeitet er als Sänger, Musikant, Karl-Valentin-Darsteller und Komödiant. Er liebt die Bühne und sein Publikum. Mit seinem humorvollen Musikprogramm hat er auf zahlreichen Reisen bereits einiges zur Völkerverständigung beigetragen. Gemeinsam mit der Urenkelin des bayerischen Komikers Karl Valentin gestaltet er unterhaltsame Valentin-Abende mit viel Selbstironie, Tiefgang und Sprachwitz – musikalisch untermalt stets ein Bühnengenuss für alle Sinne. Müller möchte heiter und beschwingt durch sein Präsidentschaftsjahr führen und dabei Karl Valentins Satz berücksichtigen: „Sie sind auf mich nicht angewiesen, aber ich auf Sie! Merken Sie sich das!“

Der Rotary Club Ammersee-Römerstraße ist ein junger Club und klarer Vorreiter hinsichtlich Diversität und Offenheit: Die Mitglieder sind je zur Hälfte Frauen und Männer und die rotierende jährliche Präsidentschaft übernimmt abwechselnd eine Frau und ein Mann.