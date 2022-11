Neuer Treff für Senioren in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Stolz auf den neuen Seniorentreff GFD zeigten sich bei der Eröffnung Schirmherr Dr. Wolfgang Moser, Gerti Huber von der Nachbarschaftshilfe, Initiatorin Sabine Pittroff und Peter Raithel vom Verein „GemEINSAM“ (von links). © Roettig

Schondorf – Das „Dorfhaus“ genannte Zentrum der Initiative „GEMEINSAM FÜREINANDER DA“ (GFD) ist in Wirklichkeit ein 80 Quadratmeter großer und barrierefreier Raum in einem Neubau an der Schondorfer Bahnhofstraße 28. Zumindest bei der Eröffnung erwies sich der Raum für die künftige Senioren-Arbeit als viel zu klein.

Groß war der Andrang, denn in dieser bislang einzigartigen Initiative wurden die Kompetenzen diverser Institutionen gebündelt. Wie der gemeinnützigen Vereine „GemEINSAM“ von Peter Raithel in Schondorf, „Füreinander“ von Hans Starke in Utting oder der Nachbarschaftshilfe Schondorf mit Gerti Huber. Auch der Seniorenbeirat mit Erwin Ehle und Seniorenreferentin Franziska Königl sind dabei, unterstützt vom Schirmherrn und Arzt Dr. Wolfgang Moser und der Projektkoordinatorin Jo-Ann Meding. Die Idee des Gesamtprojekts hatte Gemeinderätin Sabine Pittroff. Sie überzeugte ihre Ratskolleginnen und –kollegen zu einem 30.000 Euro-Etat, aus dem unter anderem die Miete für das „Dorfhaus“ bezahlt wird.



Es soll ab sofort als Büro, Vereinstreff, Tisch der Generationen, Erzähl-Café und auch für Filmabende, Lesungen oder gemeinsames Kochen und Backen genutzt werden. Man wolle offen für Begegnungen und Begebenheiten sein. Alles organisiert von speziell geschulten ehrenamtlichen Helfern. Tatkräftig entlastet werden diese von der fest angestellten Fachkraft Astrid Klimt bei der „niederschwelligen Betreuung in der Altenhilfe“. Darunter versteht man, dass die Betreuungsangebote für die betroffenen Menschen mit „niedriger Schwelle“ leicht zugänglich sein müssen wohnortnah, ohne großen Aufwand und kostengünstig.



Die Angebote sollen die Lebensqualität älterer Mitbürger verbessern, einen längeren Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglichen und auch pflegende Angehörige entlasten. Die Betreuung und Hilfe im Alltag für Menschen mit Pflegegrad findet nach Bedarf statt, wobei es sich aber explizit nicht um Pflege handelt.