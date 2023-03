Gewerbeverband Dießen: Michael Franke ist neuer Vorsitzender

Von: Dieter Roettig

Der neue Vorstand des Gewerbeverbands Dießen (von links): Thomas Hackl, Barbara Mastaller-Gastl, Jan Dicks, Simone Cardinale, Michael Franke, Georg Hoiss und Uschi Wacke. © Roettig

Dießen – Nach sieben Jahren am Steuer der Kommandobrücke des Gewerbeverbands Dießen im Bund der Selbständigen (BDS) ist Ursula Wacke ins zweite Glied zurückgetreten. Bei der Mitgliederversammlung im Seefelder Hof wurde die neue Vorstandschaft gewählt, der Wacke als Beirätin weiterhin angehört. Neuer Vorsitzender ist Michael Franke.

Der 57-Jährige ist Betriebswirt und in der Römhild-Apotheke für „alles Administrative“ zuständig. Er bezeichnet sich selbst als „Vereinsmenschen und passionierten Netzwerker“, der noch mehr Firmen und Selbständige für den Gewerbeverband gewinnen will. Als 2. Vorsitzende steht die Ammerfit-Unternehmerin Simone Cardinale (49) in den Startlöchern, die Erich Beausencourt ablöst. 3. Vorsitzender ist jetzt Jan Dicks (50), der in Dießen zwei Boutiquen betreibt.



Mit dem Schuhhändler Georg Hoiss (55) als Schatzmeister und Barbara Mastaller-Gastl (47) aus der Fischerei-Dynastie als Schriftführerin bleiben zwei altgediente Mitstreiter im Vorstand. Neben Uschi Wacke wird der Beirat verstärkt mit Zaunbauer, Gemeinderat und Gewerbereferent Thomas Hackl (47) sowie dem Energieberater Andreas Lanzinger (60), der Vorsitzender des Seniorenbeirats ist.



Erste Gratulanten waren Bürgermeisterin Sandra Perzul und Johann Springer vom Nachbarverband Ammersee Nord-West in Utting, mit dem eine intensivere Zusammenarbeit vereinbart wurde. Uwe Jennerwein, BDS-Geschäftsführer Oberbayern-West, war voll des Lobes über die gute Zusammenarbeit mit Uschi Wacke.



In ihrem Rückblick erinnerte sie an Highlights wie die Wiedereinführung der ,Weißen Tafel‘, die Finanzierungsumstellung von Marktsonntag und ,Dießen leuchtet‘ oder die Aktionen ,Tannenbäume vor Läden‘ und Künstler-Schaufenster. Besonders erfolgreich sei der Aktionsflyer ,Einkaufen und Sparen in Dießen‘ mit zehn Prozent Rabatt gewesen. Während des Corona-­Lockdowns habe man Geschäfte und Gastronomie über das Internet mit Erreichbarkeit sowie Bestell- und Liefermöglichkeiten unterstützt.



Als nächste Aktion ist für den 30. April ein Frühlingsmarkt mit landwirtschaftlichen Ständen und Produkten aus der Region auf dem Untermüllerplatz geplant, verbunden mit einem verkaufsoffenem Sonntag. Mit der Carl-Orff-Schule, dessen Rektor Michael Kramer Gast der Versammlung war, will man einen ,Tag des offenen Gewerbes‘ organisieren. Örtliche Betriebe können sich hier für Lehrstellen und Praktika präsentieren.



In Zukunft möchte der Gewerbeverband auch mit der Tourist-Info im Bahnhof und dem Marktverein beziehungsweise der Markthalle enger zusammenarbeiten. Und natürlich wird es heuer wieder den Marktsonntag und ,Dießen leuchtet‘ geben. Die ,Weiße Tafel‘ muss allerdings bis nächstes Jahr warten.