Zelebrationsaltar fürs Dießener Marienmünster

Von: Dieter Roettig

Vor dem 1:1-Holzmodell des künftigen Zelebrationsaltars: (v.l.)Kirchenpfleger Wolfgang Linke, Pfarrer Josef Kirchensteiner und Bildhauer Thomas Link. © Roettig

Dießen – Gottesdienst-Besuchern im Marienmünster wird aufgefallen sein, dass Pfarrer Josef Kirchensteiner den Eucharistieteil der Messe nicht mehr am geschnitzten Kredenztisch aus der Erbauungszeit um 1740 zelebriert.

Vielmehr steht er den Gläubigen zugewandt vor einem frei stehenden Zelebrationsaltar mit scheinbar schwebender Tischplatte auf einem Stützbogen – nachempfunden den Bögen im Münster wie dem Triumphbogen zum Chorraum über den Hochaltar bis zur Mysterienbühne und dem Tabernakel. Die beiden Stützen tragen die Altar-Mensa, so die korrekte Bezeichnung der Platte, wie eine offene Schale. Sie haben eine ähnliche Aufgabe wie der Priester, der beim Hochgebet die sogenannte „Orante-Haltung“ mit ausgebreiteten Armen einnimmt. Damit werden Altar und Zelebrant zu einer Einheit.



Der aktuell benutzte Zelebrationsaltar ist freilich nur ein 1:1-Holzmodell, wie Pfarrer Kirchensteiner bei der Vorstellung des Projekts erläuterte. Es wurde von Kirchenpfleger Wolfgang Linke gefertigt, im Hauptberuf Wagnermeister. Der Entwurf stammt vom Bildhauer Thomas Link (73) aus Waal, der schon viele Kirchenräume in Bayern gestaltet hat und vom Bistum Augsburg empfohlen wurde. Bis Mitte 2024 wird sein Zelebrationsaltar das Holzmodell ersetzen. Mit Botticino-Marmor aus Italien und Messing soll es laut Kirchensteiner ein „eigenständiges modernes Kunstwerk darstellen, das den Chorraum nicht beeinträchtigt oder als Fremdkörper empfunden wird.“ In die Fußplatte des in der Symmetrieachse der Kirche platzierten Altars werden bei der Weihe Reliquien von „bedeutenden Heiligen“ eingebracht, so Kirchensteiner. Auf die unterste Altarstufe mit Rotmarmorsteg kommt ein neuer „Ambo“ aus Marmor und Messing, wie das Lesepult für die Predigt heißt. Zusammen mit der Marienstatue auf dem gleichen Fundament soll es ein „theologisches Gesamtensemble“ ergeben.



Wie Felix Landgraf, Kirchenbeauftragter des Bistums Augsburg, ausführte, ist die Fertigung von Altar und Ambo im barocken Münster eine Herausforderung. Sowohl das Konzept der Kirche, die wertvollen Materialien als auch die theologische Aussagekraft müssten sich im Altar und Ambo wiederfinden. Das hat natürlich seinen Preis. Die Kosten schätzt Kirchensteiner auf 60.000 Euro, wobei der Großteil durch eine private Spende gesichert ist.