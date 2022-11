Fünf Millionen mehr

Baugebiet in Kaufering: Alpen auf Beton als Lärmschutz

Von: Andrea Schmelzle

So eine Grünwand wäre die Alternative zur jetzt beschlossen Lärmschutzwand gewesen. © FKN

Kaufering – Wieder einen großen Schritt weiter in Richtung Realisierung des Baugebietes Lechfeldwiesen V: Nach dem Vorentwurf haben die Räte auf ihrer letzten Sitzung nun auch die Entwurfsplanung gebilligt. Eine wichtige Maßnahme, um Förderanträge stellen und im Zeitrahmen bleiben zu können. Wesentliche Änderungen erfolgen nicht – aber kleinere Anpassungen, besonders in drei Bereichen.

„Es wird ein ziemlich langer Tagesordnungspunkt“, warnte Bauamtsleiter Andreas Giampa. Gemeinsam wolle man den nächsten Schritt unternehmen – so hatte er das gesamte Planungsteam, von Brandschutz über Statik, Elektrik bis hin zur Landschaftsarchitektur, an seiner Seite, um den Gemeinderatzu informieren. Schließlich sei es ein wichtiger Schritt: Der Entwurfsbeschluss werde benötigt, um die Baugenehmigung einzuholen und Förderanträge stellen zu können, erklärte Giampa.



120 Wohneinheiten, 18 verschiedene Wohnungstypen, eine Wohnfläche von mehr als 7.700 Quadratmeter, auf einer Grundstücksfläche von fast 19.000 Quadratmetern: Bei einem „solch riesigen Projekt“ seien Gemeinderat und eine Kommission aus Fraktionsvertretern konstant mit eingebunden, so Giampa. Zuletzt erfolgte Mitte Juli die Vorstellung des Planstandes mit Kostenschätzung. Im August konnte der letzte Fachplaner im Bereich Elektroplanung ebenfalls seine Arbeit aufnehmen. Mitte September schließlich kam es zum Beschluss zur Löschwasserrückkhaltung in der Tiefgarage.



Auf dieser Basis wurde die Planung weiter ausgearbeitet und mit der Regierung von Oberbayern sowie der Behindertenbeauftragten des Landkreises Landsberg abgestimmt. Der jetzige Entwurf enthalte im Vergleich zum Vorentwurf (der KREISBOTE berichtete) nur kleinere Weiterentwicklungen, erklärte Giampa.



Anpassungen betreffen zum einen die Tiefgarage. Mithilfe einer wasserdichten Bodenwanne sollte verhindert werden, dass Wasser in den Untergrund versickern kann. Nun habe man eine kostengünstigere Lösung mit gleichem Effekt gefunden: eine einfache, dünne Bodenplatte (rund zwölf Zentimeter) in Stahlfaserbeton. Sie wird mit einer Abdichtung versehen, die über die Fundamente der Tiefgarage verlaufen wird, und kann damit auch Salz und Schmutz abhalten. Darauf komm, wie im Vorentwurf geplant, ein Pflasterbelag.



Auch das Konzept der Lärmschutzwand wurde bearbeitet. Geplant ist eine vom Fahrbahnrand ausgehend 4,5 Meter hohe Betonwand mit Holzlattung. Durch die Anbringung von Hölzern unterschiedlicher Länge bilde sich, sozusagen als „architektonisches Schmankerl“, eine kantige Wellenlinie, die an ein Alpenpanorama erinnere, so Giampa. Der Fuß der Wand solle so weit mit Erde aufgeschüttet werden, dass nur noch ein kleiner Betonstreifen sichtbar bleibe.



Auf Anregung des Gremiums wurde noch eine Variante vorgestellt: die „Grünwand“ – ein Stahlgerüst, das mit Fassadenpflanzen bestückt wird. Die von der Verwaltung favorisierte Beton-Variante, kostentechnisch schon in der Planung enthalten, sei zwar mit über 100.000 Euro Mehrkosten die teurere Lösung, jedoch gehe der Unterhalt dabei gegen Null. Bei der Grünwand müsse man mit einem Pflegeaufwand von etwa 6.000 Euro pro Jahr rechnen, so Giampa.



Ein „Vertreter der „grünen Wand“ war Stephan Nitsche (CSU). Grüne Wände böten Wohnraum für Kleinstlebewesen und erhöhten die Wohnqualität wesentlich. Es sei ohnehin „ein komplettes Wohnen im Grünen, da draußen“, entgegnete Giampa. Nitsches Änderungsvorschlag wurde mit 11:12 Stimmen abgelehnt. „Knapp, aber damit können wir leben“, so Giampa.



Die Häuserdächer werden, wie geplant, begrünt und im Bereich der Photovoltaik-Anlagen mit Kies aufgeschüttet. „Ein Kompromiss, Gründach und PV zu realisieren,“ so Giampa. Was solle auch unter einer PV-Anlage wachsen?



Fünf Millionen mehr

Die Juli-Kostenschätzung wurde der aktuellen Kostenberechnung gegenübergestellt. Es sei derzeit, aufgrund der stetigen Baupreissteigerungen, schwierig, Baukosten zu ermitteln, meinte Giampa. Mit finanziellen Auswirkungen in Höhe von mehr als 44,5 Millionen Euro sei man aktuell bei einer Kostensteigerung von 13,2 Prozent und somit bei über fünf Millionen Euro Mehrkosten.



Mit 20:4 stimmten die Kauferinger Gemeinderäte dem Entwurf zu. Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Basis die Förderanträge zu stellen. Parallel läuft das Bebauungsplanverfahren. Es gehe jetzt darum, keine Zeit mehr zu verlieren, damit man im Herbst nächsten Jahres mit dem Bau starten könne, betonte Giampa.



Dazu kam ein Ergänzungsantrag, ebenfalls mehrheitlich angenommen: Die Räte wünschen sich ein Berechnungstool, um die Wirtschaftlichkeit, gerade in Anbetracht der steigenden Baukosten, einschätzen zu können. In einem 20-Jahres-Zeitraum soll sich das Wohngebiet selbst tragen. „Wir wollen hochwertiges Wohnen zu erschwinglichen Mieten – aber, als zweites Ziel, auch Werte schaffen“, so Giampa. Denn nach Ablauf dieser Zeit gehöre das Wohngebiet dem Markt.