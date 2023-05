Neues BRK-Sozialzentrum in Landsberg offiziell eingeweiht

Von: Ulrike Osman

Teilen

An die Scheren, fertig, los: Kreisvorsitzender Alex Dorow (links), Namenspatin Vroni Döring und Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner durchschnitten bei der Einweihungsfeier das symbolische Band. © Osman

Landsberg - Es hätte nicht viel gefehlt, und das neue BRK-Sozialzentrum wäre nie entstanden – zumindest nicht an seinem jetzigen Standort. Das Grundstück in der Ehrenpreisstraße, das der Kreisverband im Jahr 2000 erworben hatte, sollte nämlich wieder verkauft werden.

Das besagte ein Vorstandsbeschluss vom September 2016. Nur zwei Monate später folgte die Kehrtwende – kein Verkauf, sondern die Vermietung der auf dem Grundstück befindlichen Katastrophenschutzhalle an die Landsberger Tafel. Angeregt hatte das niemand anderes als Vroni Döring, eine seit Jahrzehnten engagierte BRK-Mitarbeiterin und auch bei der Tafel aktiv. Am 1. Januar 2017 zog Letztere für zwei Jahre in der Ehrenpreisstraße ein. Für die Zeit danach fasste der Kreisvorstand noch immer den Verkauf ins Auge und bot das Grundstück der Stadt an. Die aber habe kein Interesse gehabt, wie BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner bei der Einweihung des Sozialzentrums berichtete. Der Preis, der aus dem Rathaus angeboten wurde, „war, gelinde gesagt, zu niedrig“.



Die markanten ‚Roten Kreuze‘ auf weißer Fassade: Das Sozialzentrum in der Ehrenpreisstraße ist bereits auf den ersten Blick als BRK-Einrichtung zu erkennen. © Osman

Im November 2018 hob der Kreisvorstand den Verkaufsbeschluss formal auf und entschied sich stattdessen für den Bau des Sozialzentrums. Dass das Gebäude nun den Namen Vroni-Döring-Haus trägt, ist bei dieser Vorgeschichte doppelt verdient.



Mit weißer Fassade und roten Kreuzen an allen vier Ecken gibt sich das Gebäude schon von weitem als BRK-Einrichtung zu erkennen. Was hier entstanden ist, wird in Landberg dringend benötigt: neun Mitarbeiterwohnungen für Pflegekräfte, eine Tagespflege mit 22 Plätzen, ein Lehrsaal und Büros für den ambulanten Pflegedienst sowie ein Lager für die BRK-Schatztruhen. Außerdem hat der Betreuungsverein Starnberg ein Büro gemietet und auch die Landsberger Tafel ist wieder da. Sie hat nach vielen Standortwechseln, den erwähnten zwei Jahren in der ehemaligen, inzwischen abgerissenen Katastrophenschutzhalle und einem Intermezzo im Anbau der Schlossbergschule nun eine dauerhafte Heimat gefunden.



Kein Wunder also, dass Kreisgeschäftsführer Lehner bei der Einweihungsfeier am Welt-Rotkreuz-Tag von einem „Tag der Freude“ sprach. Auch Kreisvorsitzender Alex Dorow unterstrich die Bedeutung des Neubaus, forderte aber gleichzeitig, „dass wir weiterdenken“. Ein zweiter Bauabschnitt ist angedacht, Baurecht dafür besteht bereits.



OBin Doris Baumgartl würdigte das BRK-Sozialzentrum als „Investition in die Zukunft“ und bescheinigte ihm Modellcharakter, da hier Lösungen für zwei drängende Probleme geboten würden. Gemeint waren die Betreuung Pflegebedürftiger und der Fachkräftemangel in den Bereichen Pflege und Erziehung. Die neun hellen, unterschiedlich großen Mitarbeiterwohnungen zu im Ortsvergleich unterdurchschnittlichen Mieten sind ein Pfund, mit dem das BRK nun bei der Gewinnung von Fachkräften wuchern kann. Und die Tagespflege sei „gelebte Mitmenschlichkeit“ (Baumgartl) sowie eine Entlastung für pflegende Angehörige. „Genauso macht man es richtig“, lobte auch Landrat Thomas Eichinger die neue Einrichtung.



Den kirchlichen Segen spendeten der katholische Pfarrer Gregory Herzel und sein evangelischer Amtskollege Siegfried Martin. Anschließend hatten Interessierte im Rahmen eines Tages der offenen Tür Gelegenheit, das Gebäude zu besichtigen.