Neues Geländer in Seeanlagen als Dießens Möwen-Toilette

Von: Dieter Roettig

In Reih und Glied angetreten zum Toilettengang: Dießens Möwen haben sich dazu die neuen Geländer in den Seeanlagen auserkoren – und der Bauhof muss saubermachen. © Roettig

Dießen – Die Dießener Seeanlagen gehören zu den beliebtesten Naherholungszielen am Ammersee. Vor allem in der Sommersaison und an den Wochenenden kommen unzählige Touristen per Auto, Regiobahn oder Dampfer und flanieren durch die Anlagen. Sie freuen sich über die zutraulichen Wasservögel wie Schwäne, Gänse, Enten und Möwen. Letztere aber machen Bürgermeisterin Sandra Perzul und der Verwaltung Sorgen.

Denn sie haben neben den Stufen auch die Handläufe der neuen Geländer zum See hin und die breiten „Lümmelbalken“ an der Rialto-Brücke fest in Beschlag genommen. Leider nicht nur als Rastplatz, sondern als Vogel-Toilette. Die unappetitlichen Hinterlassenschaften verderben einem da schnell den grandiosen Blick über den Ammersee bis hinüber nach Herrsching und Andechs.



Sandra Perzul, vom KREISBOTEN auf diesen Missstand angesprochen: „Uns gefallen die vollgesch… Geländer auch nicht. Wir sind aktuell an einer Lösung dran. So haben wir einen Spezialaufsatz für ein Bauhoffahrzeug bestellt, mit dem wir künftig die Geländer, Stufen und Pflasterplatten ordentlich reinigen können.“ Inzwischen werde man sich mit einem Dampfstrahler oder ähnlichem behelfen. Das hat Bauhof-Chef Martin Holzschuh mit seinem Team am Faschingsdienstag getan und dem Rathaus Vollzugsmeldung erstattet. Aber mit dem besorgten Nachsatz „Mal schauen, wie es morgen wieder aussieht“.



Ein Problem nicht nur in Dießen: Viele Besucher, vor allem mit Kindern, füttern die Wasservögel und locken sie damit auch ans Land. Dabei werden die Möwen zu einem großen Ärgernis. Denn was oben reingeht, kommt recht bald unten als klebrige Sch… wieder raus. Ausgerechnet die neuen Geländer haben sich die Möwen als Toilette auserkoren. Wer aus Versehen ein verschmutztes Geländer anfasst, sollte sich intensiv die Hände waschen. Denn Möwen-Kot ist ähnlich wie der von Tauben voller Krankheitskeime und gesundheitlich bedenklich.