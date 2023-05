Ein Paradies für Kids im Vorschulalter: Integratives Kinderhaus in Utting eröffnet

Von: Dieter Roettig

Nochmal Kind sein im Bällebad: Darüber freuten sich (v.l.) Pfarrerin Alexandra Eberhardt, Christiane Juraske, Elke Debler und Anja Erndtmann. Bürgermeister Florian Hoffmann (links) und Geschäftsleiter Matthias Graf (rechts) gaben mit Spielkellen das offizielle „Go“ für den Start des Kinderhauses. © Roettig

Utting – 384.000 Kita-Plätze fehlen laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aktuell in Deutschland. Im Gegensatz zu vielen Kommunen darf sich die 4.900 Einwohner große Gemeinde Utting glücklich schätzen, den steigenden Betreuungsbedarf annähernd decken zu können.

Es gibt das Haus für Kinder, das Telos-Kinderhaus, den AWO-Kinderhort Seestrolche, den GemEINSAM-Kinderpark und jetzt neu das Integrative Kinderhaus in der Bahnhofstraße 31, der früheren VR-Bankfiliale. Es wird betrieben von der „Kinderhilfe Oberland“, einer gemeinnützigen GmbH und anerkannten Trägerin der Kinder- und Jugendhilfe sowie Mitglied der Diakonie. Sie unterhält in Oberbayern unter anderem zwölf Integrative Kindertagesstätten. Hier werden auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung oder Behinderung berücksichtigt. Ziel ist in Zusammenarbeit mit den Familien größtmögliche Normalität und Teilhabe am Leben.



Die große Eröffnungsparty mit Eltern und Kindern findet erst am 20. September statt, der Betriebsbeginn aber wurde bereits jetzt mit einem internen Empfang gefeiert. Oberland-Geschäftsführerin Anja Erndtmann und Bereichsleiterin Christiane Juraske begrüßten unter anderem Bürgermeister Florian Hoffmann, Rathaus-Geschäftsleiter und Kämmerer Matthias Graf sowie Pfarrerin Alexandra Eberhardt.



„Wasserflöhe“

Leiterin Elke Debler, vorher acht Jahre lang im Haus der Kinder in der Ludwigshöhe tätig, betreut zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen zwölf Kids bis zum Alter von drei Jahren in der Krippe „Wasserflöhe“. Acht Kinder von zwei bis sechs Jahren hat sie in der Kindergartengruppe „Pfützenhüpfer“ unter ihren Fittichen. Eine weitere KiGa-Gruppe wird im September eröffnet.



Bürgermeister Florian Hoffmann freute sich bei einem Rundgang über die gelungene Gestaltung des Kinderhauses, das vorerst nur im ersten Stock residiert, während der zweite Stock noch ausgebaut wird: „Was hier ursprünglich nur als Provisorium für die Kinderbetreuung angedacht war, ist ein echtes Schmuckstück auf Dauer geworden.“ Immerhin hat die Gemeinde für den Umbau 430.000 Euro im Haushalt eingestellt und bereits 215.000 Euro für Möblierung und Erstausstattung ausgegeben. Sollte der Platzbedarf größer werden, machte Hoffmann Hoffnung auf eine Erweiterung mit einem Pavillon im Garten. Er sei auch gespannt, wie künftig das Miteinander von Jung und Alt unter einem Dach gelingen wird. Denn im Erdgeschoss entsteht derzeit das neue „Dahoam“ für den gemeinnützigen Verein „Füreinander e.V.“ mit seinem Bürgertreff „17 & Wir“, der sich vornehmlich um Seniorinnen und Senioren kümmert.