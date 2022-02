Seeanlagenbau gefährdet den Dießener Töpfermarkt nicht

Von: Dieter Roettig

Noch wird fleißig gearbeitet in den Seeanlagen. Hier Projektleiterin Dipl.-Ing. Anita Schmid-Azar auf der Behelfsbrücke über den Mühlbach im Gespräch mit Bauarbeitern. © Roettig

Dießen – Mit zwei guten und einer weniger guten Nachricht hat Dipl.-Ing. Anita Schmid-Azar vor dem Dießener Gemeinderat aufwarten können. Die Projektleiterin der Seeanlagen-Neuge­staltung informierte über den aktuellen Sachstand und die Baustellensituation. Was Bürgermeisterin Sandra Perzul und die Räte gerne hörten: Bis zum Aufbau des Jubiläumstöpfermarktes (26. bis 29. Mai) sind die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen sowie die Maschinen und Baucon­tainer entfernt.

Der Markt kann also im gewohnten Umfang stattfinden. Die zweite gute Nachricht betrifft die gewaltige Eiche am Mühlbacheinlauf bei der alten und künftigen Rialtobrücke. Sie muss nicht, wie befürchtet, gefällt werden, da man die maroden Ufersteine zwischen Brücke und Bahnunterführung nur behutsam untermauern will.



Die weniger gute Nachricht betrifft die neue Rialtobrücke über den Mühlbach in die Boxleranlage. Ursprünglich sollte sie bis zum Töpfermarkt fertiggestellt und die grüne Behelfsbrücke für die Baustellenfahrzeuge abgebaut sein. Da der geplante Brückenbau an Ort und Stelle mit „Ortbeton“ aus technischen Gründen doch nicht machbar ist, werden die Teile einige 100 Meter weiter nördlich am Volksfestplatz gegossen, dann zum Mühlbach transportiert und dort auf die bereits fertigen Fundamente gesetzt. Bis zum Töpfermarkt ist die Brücke laut Schmid-Azar zwar fertig, aber noch nicht begehbar. Dafür wird die Behelfsbrücke für Fußgänger ertüchtigt, so dass die vielen tausend Keramik-Fans zwischen den beiden Marktarealen hin- und herwechseln können.



Das grüne Brückenmonster hat übrigens eine bewegte Vergangenheit. Es stammt aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR und wurde von einer Stahlbetonbaufirma in Mönchengladbach aufgekauft. Sie vermietet diese und andere ausgediente DDR-Brücken und karrt sie mit Schwertransport samt Autokran überall hin, wo Bedarf ist.



Nach dem Abbau des Töpfermarktes übernehmen Landschaftsbauer die Seeanlage. Die tristen asphaltierten Wege im Bereich Dampfersteg, ADK-Pavillon und Kiosk werden mit großformatigen Steinplatten aufgehübscht, ähnlich wie vor dem Café in der Bahnhofstraße. Auch eine neue Beleuchtung wird installiert, allerdings „auf das notwendige Minimum reduziert, dimmbar und insektenfreundlich.“ Als letzter Schritt folgt die Möblierung mit neuen Sitzbänken. Der Gemeinderat hatte sich bei der Planung für Modelle entschieden, die bereits bei der Neugestaltung der Mühlstraße zum Zuge kamen.



Erst zum Herbst rechnet Anita Schmid-Azar mit der kompletten Fertigstellung der Seeanlagen. Bis dahin können sich Einheimische und Besucher aber schon an den bepflanzten Granitstufen zum See und zum Mühlbach erfreuen und ihre Füße zum Erfrischen eintauchen.