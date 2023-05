Seniorenmittagstisch in Landsberg geplant

Von: Ulrike Osman

Nicht alleine essen: Der Seniorenbeirat Landsberg plant einen Seniorenmittagstisch. Mehrere Gaststätten haben sich dazu bereit erklärt. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Landsberg – Günstig zu Mittag essen, Kontakte knüpfen und Gemeinschaft erleben – das soll für Ältere in Landsberg bald möglich sein. Der Seniorenbeirat möchte einen Seniorenmittagstisch etablieren und wird bei diesem Vorhaben von Bettina Dörr, der Seniorenmanagerin der Stadt, unterstützt. Man sei mit verschiedenen Gaststätten im Gespräch, berichtet Seniorenbeiratsvorsitzende Sigrid Knollmüller im Gespräch mit dem KREISBOTEN.

Das Thema kam bei der jüngsten, vierteljährlich stattfindenden Seniorenbeiratssitzung erstmals auf den Tisch. An ein bis zwei Tagen in der Woche soll der Mittagstisch stattfinden. Zwei Gerichte – ein vegetarisches und ein nicht-vegetarisches – zu Preisen zwischen acht und zehn Euro soll es geben, dazu kostenloses Wasser. Bei dem Angebot soll es aber nicht nur ums Essen gehen, sondern mindestens ebenso um die Gemeinschaft. „Die Leute sollen miteinander ins Gespräch kommen“, erklärt Sigrid Knollmüller. Deshalb werde immer ein Vertreter des Seniorenbeirats oder die Seniorenmanagerin der Stadt dabei sein, um die Teilnehmenden zu begrüßen und miteinander in Kontakt zu bringen. „Das Ganze steht und fällt mit der Betreuung“, ist auch OBin Doris Baumgartl überzeugt. Vor allem Alleinstehende sollen durch die Möglichkeit, in netter Gesellschaft gut zu essen, aus der Isolation geholt werden. „Kein Mensch geht ja alleine essen.“ Vorbild für den Mittagstisch ist das bereits existierende und gut funktionierende Angebot in Erpfting. Zwar seien in Landsberg die Rahmenbedingungen andere, doch Knollmüller ist sicher, dass die Idee auch in der Stadt funktionieren kann.



Grundsätzlich wären laut Baumgartl mehrere Gaststätten bereit, den Seniorenmittagstisch anzubieten. Denkbar wäre demnach sogar ein wochenweiser Wechsel zwischen verschiedenen Lokalen.



Weitere Angebote für Senioren könnte es bald im ehemaligen Stadtteilzentrum West geben. Das Quartiersmanagement hat nach dem planmäßigen Auslaufen des Projekts die Räumlichkeiten verlassen. Stattdessen hat nun Seniorenmanagerin Bettina Dörr dort ihr Büro.



Auch soll der Raum dem Seniorenbeirat als Begegnungsstätte dienen. Sigrid Knollmüller kann sich durchaus vorstellen, hier Kaffee-Nachmittage und weitere Veranstaltungen anzubieten. „Die Planungen sind noch am Anfang“, sagt die Seniorenbeiratsvorsitzende. „Aber wir sind ganz euphorisch.“