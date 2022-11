Ein paar Körbe zu wenig

Von: Sabine Fleischer

Leider reichte die Halbzeitführung der Heimerer Schulen Baskets nicht aus, um zu gewinnen. Am Ende hatten die Münchener Gäste die Oberhand und siegten mit 55:65. © Werner

Landsberg – Eine tolle erste Halbzeit hat leider nicht zum ersten Sieg gereicht. Die Heimerer Schulen Baskets mussten sich am Ende dem Tabellensechsten der Bayernliga Südwest TSV München Ost geschlagen geben und verloren mit 55:65 gegen die erfahrenen Münchener. Damit bleiben die Landsberger weiter das Schlusslicht der Tabelle.

Der Coach der Heimerer Schulen Baskets hatte erstmals in dieser Saison zehn Spieler inklusiv sich selbst auf der Bank. Und auch wenn die Gäste aufgrund der Tabellensituation als eindeutiger Favorit in das Spiel gingen, hatten sich „Miga“ Migala und sein Team einiges vorgenommen. Und was die DJKler ihren circa 50 Fans auf der Tribüne von Anfang an zeigten, war wirklich toller Basketball-Sport. Mit harter, schneller Arbeit in der Verteidigung nahmen sie den deutlich eingespielteren Münchnern ihre Gefährlichkeit sowohl aus der Distanz als auch unterm Korb. Auf der Gegenseite wusste das HSB-Team mit gefälligem Passspiel und guten Abschlüssen zu begeistern. Mit 14:13 und 20:9 gingen die beiden ersten Viertel an das Heimteam. Die Halbzeitführung mit 34:22 gegen die inzwischen schon sehr „genervten“ TSVler war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient.



Für die zweite Halbzeit nahmen sich die Gastgeber – bei denen auch alle jungen Spieler zu überzeugen wussten – vor, mit dem gleichen Elan zu starten wie zu Beginn des Spiels. Aber es kam deutlich anders als geplant. Die Gäste aus München spielten zunehmend ihre größere Routine aus und drehten das Spiel, in dem sie ihre gefürchtete Stärke von der Dreierlinie allein im dritten Durchgang fünfmal erfolgreich bestätigten. Und auch unter dem Korb fanden die Landsberger kein Gegenmittel mehr gegen den Druck des Gegners. Überdies fand das Team von Coach Migala selbst auch kaum noch den Weg zum gegnerischen Korb. So ging das dritte Viertel mit 8:24 sehr deutlich an die Hauptstädter, die damit auch mit 46:42 in Führung gingen. Der letzte Spielabschnitt verlief wieder etwas ausgeglichener, ging aber trotzdem mit 13:19 an München Ost, der mit einem Endstand von 55:65 die Punkte für sich verbuchte.



Das junge Team der Heimerer Schulen Baskets wird die zweite Spielhälfte schnell aus dem Kopf verdrängen und sich für die nächsten Spiele gegen die Tabellennachbarn Staffelsee und Hellenen München an der Leistung der ersten Halbzeit orientieren. Dann sollte der erste Saisonsieg nicht mehr lange auf sich warten lassen.



Es spielten: Aichroth, Cibis (4 Punkte), Grün, Hornung (11), Lupprich (6), Migala (6), Schreiber (16), Schumacher (4), Strack (4), Teichner (4).