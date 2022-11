Knie ins Gesicht: Blutige Keilerei gefilmt?

Von: Ulrike Osman

Teilen

Der Streit um einen E-Scooter endete im südlichen Landkreis Landsberg blutig (Symbolfoto). © Edith Geuppert/dpa

Landsberg – Ein ominöser Streit um einen E-Scooter soll der Auslöser gewesen sein für den tätlichen Angriff eines 23-Jährigen auf einen 19-Jährigen. Das Opfer filmte die Tat mit dem Handy. Da das Video bei der Verhandlung im Amtsgericht aber nicht vorlag, sind wichtige Fragen noch offen.

Das Video war nicht das einzige, was fehlte. Zwei Zeugen blieben dem Termin vor Richter Michael Eberle unentschuldigt fern, und auch der Angeklagte glänzte durch Abwesenheit. Dass er seinen Verteidiger Felix Dimpfl bevollmächtigt hatte, ihn zu vertreten, war ausnahmsweise möglich, da es sich um ein Strafbefehlsverfahren handelte. Der 23-Jährige war auf diesem Wege bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte aber Einspruch eingelegt.



Die Tat ereignete sich im Januar dieses Jahres im südlichen Landkreis. Wie der Geschädigte im Zeugenstand schilderte, war er mit dem 23-Jährigen eigentlich gut befreundet. Am fraglichen Abend jedoch gerieten die beiden am Telefon wegen eines E-Scooters in Streit. Worum es dabei genau ging, blieb offen. Jedenfalls kam man überein, sich gegen 22 Uhr an einer Bushaltestelle zu treffen.



Laut Verteidiger seien sich die jungen Männer einig gewesen, ihren Streit handgreiflich klären zu wollen. Daher liege ein „tat­bestandsaus­schließendes Einverständnis“ des Geschädigten vor. Dieser sagte vor Gericht jedoch aus, keineswegs Lust auf eine Schlägerei gehabt zu haben – im Gegenteil, er habe „Schiss gehabt“ und sei bereits mit einem unguten Gefühl zu dem Treffpunkt gegangen.



An der Bushaltestelle baute er vorsichtshalber sein Handy auf und schaltete die Videofunktion ein. Dann sei der 23-Jährige aufgetaucht, habe ihn geschubst, geschlagen, und ihm im Zusammensacken das Knie ins Gesicht gerammt. Der 19-Jährige trug eine Nasenbeinfraktur und eine Rippenprellung davon. Anschließend habe der Angeklagte ihn noch „durchs halbe Dorf gejagt“. Zeugen riefen die Polizei.



Den Beamten zeigte der angetrunken wirkende, stark blutende Geschädigte das Video, wollte ihnen das Handy zunächst jedoch nicht mitgeben – weil darauf belastendes Material im Zusammenhang mit Drogen­delikten zu finden sei, so zumindest die Vermutung des Verteidigers. Später kam der 19-Jährige mit seinen Eltern an den Tatort zurück und händigte den Beamten doch noch das Handy aus.



Das Video zeige „zwei Streithähne, die sich in die Brust werfen und sich als harte Kerle darstellen“, berichtete ein Ermittler der Polizeiinspektion Landsberg. Auch die Tätlichkeiten, die nur wenige Sekunden gedauert hätten, seien zu sehen. Nun liegt das Beweismittel allerdings schon seit Monaten bei der Kripo in Fürstenfeldbruck, wo das Video wegen „absurd langer Auswertzeiten“ noch nicht kopiert worden sei.



Richter Eberle bestimmte einen Fortsetzungstermin, bei dem das Video in Augenschein genommen werden soll.