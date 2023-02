Nein zum „Protz-Gewächshaus“ in Dießen

Von: Dieter Roettig

Teilen

Dauerstreit ums Gewächshaus: Auch der vierte Tekturantrag wurde abgelehnt. © Roettig

Dießen – Wieder einmal stand das umstrittene „Gewächshaus“ im Dießener Ortsteil St.-Martin-in-Hädern auf der Agenda des Bau- und Umweltausschusses. Der bereits vierte Tekturantrag beinhaltete die Nutzungsänderung in „Baumschule mit Urproduktion, Aufzucht und Vertrieb.“ Trotz der bereits drei von der Markgemeinde abgelehnten Anträge pochte das Landratsamt jetzt auf „Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens“. Doch das wurde vom Bauausschuss einstimmig abgelehnt. Wohl wissend, dass „das Einvernehmen bei einer rechtswidrigen Versagung vom Landratsamt ersetzt werden kann.“

Dauerstreitpunkt ist das stattliche Gewächshaus, das der Gartenbauunternehmer Frank Pohlkötter 2014 auf seinem Grundstück in St.-Martin-in-Hädern errichtet hatte. Von der Baugenehmigung abweichend ist das Gebäude an der Südseite um 75 Zentimeter höher als erlaubt. Gegen den angeordneten Rückbau auf das genehmigte Maß reichte der Bauherr Klage beim Verwaltungsgericht ein, die er erwartungsgemäß verlor. Nach dem Ortstermin führte das Gericht an, dass das Gebäude „wohl keinem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung“ diene. Es handle sich vielmehr um eine sehr massive und für Gewächshäuser untypische Ausführung. Die hochwertige Ausstattung sowie die Dreifachverglasung von Fenstern und Türen seien eher typisch für „Aufenthaltszwecke bis zu einer wohnlichen Nutzung“. Das Gebäude, das nachträglich genehmigt werden soll, sei „nicht genehmigungsfähig und damit auch materiell illegal.“



Kein Glasdach

Selbst Vertreter des Landwirtschaftsamtes hatten beim Ortstermin darauf hingewiesen, dass es sich bei dem opulenten Gebäude nicht um ein „klassisches, in der Regel einfach gebautes Gewächshaus handelt“. Es sei unüblich, dass es kein Glasdach besitze. Der Anwalt des Klägers hatte die repräsentative Bauweise des Gewächshauses damit begründet, dass in dem Gebäude auch der Verkauf stattfinde. Im Dachgeschoss an der Südseite sollten Büros und Wohnraum für Saisonarbeitskräfte entstehen.



Für die Marktgemeinde sei es laut Bauamtsleiterin Johanna Schäffert befremdlich und nicht nachvollziehbar, wie das Landratsamt die gerichtliche Entscheidung und auch die Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes „völlig außer Acht lasse“.



Das bestehende Gebäude, dessen Nicht-Privilegierung und materielle Illegalität gerichtlich festgestellt wurde, solle nun dahingehend „ertüchtigt und passend gemacht werden, dass es doch noch einer gartenbaulichen Erzeugung dienen kann, zum Beispiel durch zusätzliche Belichtungsquellen im Gewächshausbereich.“ Die gesetzlichen Vorgaben würden verdreht. Hannelore Baur (SPD) kommentierte es hingegen drastischer: „Ich fühle mich langsam vera…!“



Das Gericht hatte auch festgestellt, dass es sich nicht um einen bloßen Tekturantrag handele. Vielmehr werde eine neue, eigenständige Baugenehmigung für das widerrechtlich errichtete Vorhaben beantragt. Da bei der Bauausführung in wesentlichen Merkmalen vom ursprünglich genehmigten Bauvorhaben abgewichen wurde, „besteht keine Identität mehr zwischen dem ursprünglich genehmigten und dem errichteten Vorhaben.“



Auch aus Sicht der Gemeinde würden die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllt. Es bestünden weiterhin massive Bedenken gegen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. Die Gemeinderäte lehnten den Antrag einstimmig ab. Jetzt heißt es abwarten, wie das Landratsamt reagieren wird.