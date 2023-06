Nördliche Altstadt Landsberg: flexibel verkehrsberuhigt

Von: Susanne Greiner

Teilen

Wird beim Sandauer Tor die Einfahrt gesperrt? Einer der Punkte, die im Workshop besprochen wurden. © Greiner

Landsberg – Der letzte Teil der Bürgerbeteiligung „Nördliche Altstadt“ ist abgeschlossen: Am Samstag fand der Finalisierungsworkshop in der Aula der Mittelschule statt. Die Teilnehmenden sind durchaus angetan: „So haben wir das nicht erwartet. Das ist eine echte Demokratieerfahrung“, war zu hören. Gelobt wurde vor allem die „Diskussion auf Augenhöhe“.

Rund 60 Personen waren zum Finalisierungsworkshop am Samstag gekommen, „trotz Sommerwetter“, freut sich der Referatsleiter Bauplanung der Stadt Maximilian Tobisch – ausgerichtet war der Workshop für 100 Personen. „Aber alle Teilnehmer haben sich von 10 Uhr morgens bis nachmittags aktiv beteiligt.“



Das Ergebnis, das dem Stadtrat im Herbst als Empfehlung mitgegeben wird: Die Mehrheit der Workshopteilnehmer – Stadträte, Anwohner, Gewerbetreibende sowie zufällig ausgewählte und eingeladene Bürger – spricht sich für eine verkehrsberuhigte Zone aus, wobei der Vorderanger zeitweise zur Fußgängerzone werden kann. Letztendlich hat sich damit bestätigt, was Martin Birgel vom beteiligten Planungsbüros Dragomir schon bei der Charette im März vorausgesehen hatte: ein Kompromiss aus Variante 1 – der Vorderanger als komplette Fußgängerzone – und Variante 3 – Vorder- und Hinteranger als verkehrsberuhigter Bereich. „Gegen eine durchgehende Fußgängerzone hat sich zumindest im Workshop eine deutliche Mehrheit ausgesprochen“, so Tobisch.



Einige Anwohner und Gewerbeinhaber hätten abschließend gebeten, die Einfahrt durch das Sandauer Tor offen zu lassen, so Tobisch: „Um zum Ausladen vors Haus fahren zu können.“ Ursprünglich war angedacht – auch wegen der anfangs stark favorisierten Fußgängerzone Vorderanger –, den Verkehr von der Augsburger Straße her gleich in die Lechstraße abzuleiten. „Wir schauen uns das aber nochmals an“, verspricht Tobisch.



Auch OBin Doris Baumgartl habe den Prozess als „lebhaft, kontrovers, aber immer sachlich“ bewertet, sagt Tobisch. Und das Konzept dieser Bürgerbeteiligung auch für zukünftige Planungen angedacht.