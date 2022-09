Freie Fahrt für werdende Mama

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Stellvertretende Stationsleitung Monica Scherer (rechts) und Hebamme Luisa Rost überreichen Katharina Beer das Klinik-Maskottchen Ludwig Lustig für ihren Sohn Moritz. © Klinikum Landsberg

Landsberg – Wenn der kleine Moritz später einmal nach seinem Geburtstag gefragt wird, dann kann er eine ganz besondere Geschichte zum Besten geben. Anästhesist Dr. Wolfgang Weisensee hatte seine in den Wehen liegende Mama aus einem Stau auf der B17 mit Blaulicht und in Rekordzeit ins Klinikum Landsberg gebracht. Ohne diesen Schutzengel wäre wohl die B17 sein Geburtsort.

Verzeichnet ist seine Entbindung ganz unspektakulär als Nummer 913 im Geburtenbuch 2022 des Klinikums Landsberg. Doch die Umstände seiner Geburt waren ungewöhnlich. Am 1. September spätnachmittags fingen bei der mit dem zweiten Kind schwangeren Katharina Beer aus Schwabbruck die Wehen an, zwei Tage vor errechnetem Geburtstermin. Eine Stunde später rief die werdende Mutter im Kreißsaal des Landsberger Klinikums an, dass sie gegen Mitternacht da sein werde. Bei ihrem ersten Kind Simon hatten sich die Wehen über Tage hingezogen.



Um 19 Uhr entschieden die Eltern, sich doch auf den Weg ins Klinikum zu machen; die Wehen kamen inzwischen alle fünf Minuten. Eigentlich dauert die Fahrt bei freier Strecke von Schwabbruck nach Landsberg eine gute halbe Stunde. Doch auf der B17 auf Höhe Unterdießen staute es sich aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles. Ein Radfahrer hatte vermutlich einen Herzinfarkt erlitten und war schwer gestürzt. Eine Notfallsanitäterin auf dem Heimweg von der Arbeit konnte den Radfahrer reanimieren. Auch ein Intensiv-Transporter war kurz danach vor Ort. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau geflogen.



Jedoch hatte während der Ersthilfe eine Autofahrerin das abgestellte Fahrzeug der Notfallsanitäterin übersehen und dieses bei einem heftigen Zusammenstoß auf die Bahnschienen katapultiert. Ein weiterer Rettungseinsatz war also in vollem Gange, als die werdenden Eltern dringend in Richtung Klinikum fahren wollten. Mit im Einsatz: Anästhesist und Notarzt am Klinikum Landsberg Wolfgang Weisensee.



„Es war eine meiner spannendsten Notarzteinsätze – eine Entscheidung von Sekunden“, sagt Weisensee. Nach kurzer Absprache mit Leitstelle und Einsatzleiter vor Ort habe er Katharina Beer in sein Notarzteinsatzfahrzeug gepackt und mit Blaulicht und einer Geschwindigkeit bis zu 160 Stundenkilometer ins Klinikum gebracht.



Hebamme Luisa Rost und Gynäkologin Dr. Luisa Krannich erwarteten die werdende Mama schon in der Einfahrt der Notaufnahme. Doch der kleine Moritz hatte seinen ganz eigenen Plan. Und so platzte die Fruchtblase noch im Einsatzfahrzeug unmittelbar vor der Tür der Not­aufnahme. Beer wurde sofort in die Notaufnahme gebracht und nach zwei Presswehen erblickte der kleine Moritz um 19.37 Uhr gesund das Licht der Welt. Papa Martin Beer war im eigenen Fahrzeug hinterher gefahren. Ertraf wenige Minuten nach der Entbindung im Klinikum ein und konnte in aller Ruhe die Nabelschnur durchtrennen. Mutter und Kind erholen sich nun auf der Wöchnerinnenstation von der turbulenten Geburt.