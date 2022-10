Knie verwechselt: Klinikum Landsberg weist Notfallpatienten ab

Von: Toni Schwaiger

Keine Kapazität für Patient Walter T. aus Kaufering: die Notaufnahme am Klinikum. © Fleischer

Landsberg– Gebetsmühlenartig lobt der Landrat das Klini­kum, es sei in einem „hervorragenden Zustand, sehr gut aufgestellt, mit sehr guten Mitarbeitern“. Das zumindest gibt der ob seiner Drohung im Verwaltungsrat in die Schlagzeilen geratene Thomas Eichinger (CSU) in seinem jüngsten „Landrat live“ vor. Die Reali­tät sieht indes anders aus. In der Not­aufnahme etwa. Walter T. aus Kaufering hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er hat eine Odyssee hinter sich, bei der ihn die Schmerzen fast um den Verstand brachten – in Landsberg konnte ihm niemand helfen.

Vorweg: Das Geschehen liegt schon gut zwei Wochen zurück. Doch Walter T. liegt noch immer in der Klinik, in Bobingen, nicht „daheim“ in Landsberg, und ist auf dem Weg der Besserung. Zweimal ist der 70-Jährige nun schon am Knie operiert worden. Das in der Nacht vom 19. auf 20. September Erlebte lässt ihn aber nicht los, noch immer fällt es ihm schwer darüber zu sprechen. Schon am Nachmittag bekommt er im Knie starke Schmerzen, die von Stunde zu Stunde stärker werden. In der Nacht sind sie dann so schlimm, dass seine Tochter gegen 2 Uhr den Notarzt ruft und nach langem Warten einen Rückruf vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst erhält. Am Telefon wird ihr geraten, ihrem Vater Schmerztabletten zu geben und am nächsten Tag den Hausarzt zu konsultieren.



Die Tochter ist außer sich: „Mein Vater hatte Wahnsinnsschmerzen und war nicht mehr gehfähig“. Doch ihr bleibt keine andere Wahl: Medikamente verabreichen und frühmorgens gleich zu Dr. Heike Tepe. Die Orthopädin mit Praxis in Kaufering untersucht ihren Patienten und stellt einen Infekt an dem bis dahin noch nie behandelten Knie fest. Die Ursache der Entzündung war völlig unklar. Sicher indes: Der „unter massivsten Schmerzen“ leidende Patient muss schnellstens in die Klinik. Ein „klarer Notfall“, bei dem eine operative Versorgung angesagt ist. Dr. Tepe greift zum Telefon, setzt sich mit dem Klinikum Landsberg in Verbindung. Vergeblich. Walter T. könne nicht aufgenommen werden, da die operative Versorgung dort nicht mehr gewährleistet werden könne, teilt ihr die zuständige Kollegin in der Notaufnahme mit. Stunden später wird der 70-Jährige dann im Krankenhaus Bobingen behandelt.



Die Abfuhr in Landsberg wirft bei Tepe Fragen auf. Gibt es eine Versorgungslücke im Notfall für das Klinikum Landsberg? Tepe wendet sich mit dieser Annahme vertrauensvoll an den Vorsitzenden des Ärztlichen Kreisverbandes Landsberg, Dr. Hans-Joachim Baumgartl. Der aber beantwortet weder die Anfrage seiner Kollegin noch die des KREISBOTEN. Einzig: Er bedauere sehr, dass in diesem Fall dem Patienten in Landsberg nicht geholfen werden konnte. Dann leitet er die Anfragen ans Klinikum weiter.



Die Stabsstelle „Qualitäts-, Risiko- und Beschwerdemanagement“ nimmt sich der Sache an. Und überrascht die Kauferinger Orthopädin mit ihrer Antwort, datiert auf den 21. September. Knieinfekte bei einliegender Knie-Endoprothese seien bislang von Dr. Steffen Vennemann versorgt worden und bedürften einer „großen Expertise“. Doch vor seiner „anstehenden Abwesenheit“ (Vennemann ist einer jeder Ärzte, die nicht mehr im Klinikum arbeiten) habe er noch erlassen, keine Patienten mehr aufzunehmen, deren endgültige Versorgung in absehbarer Zeit nicht gewährleistet sei. Dies treffe bei Patient Walter T. zu. Pikant dabei: Der Kauferinger hatte den Infekt im bis dato gesunden Knie, nicht in jenem mit der Endoprotese.





Ob falsches Knie oder nicht, abschließend positioniert sich das Lob- und Beschwerdemana­gement des Klinikums hinter der diensthabenden Ärztin in der Notaufnahme: Walter T. „in den letzten Tagen des Neubeginns der Unfallchirurgie nicht aufzunehmen, ist vorausschauend und unter Berücksichtigung des Qualitätsanspruches der Abteilung absolut nachvollziehbar“. Inzwischen sei die dem Wechsel in der leitenden Oberarztriege geschuldete Lücke wieder geschlossen. Dr. Andreas Bonk folgte am 1. Oktober auf Vennemann. Das dürfte nun auch Klinikums-­Vorstand Marco Woedl rundum zufrieden stimmen – hatte er doch im Vorfeld der Verwaltungsratssitzung am 3. August kundgetan, man könne „sehr froh über Vennemanns Kündigung sein, um das Feld endlich vernünftig besetzen zu können.“

Transfer in die Zukunft

Landsberg – Wenn‘s brenzlich wird, dann steht der Landrat Gewehr bei Fuß: Ausnahmsweise ist Thomas Eichinger (CSU) bei der Personalversammlung des Klinikums präsent. In Doppelfunktion: als Landrat und als Vorsitzender des Verwaltungsrates.

Morgen findet die Versammlung der Mitarbeitenden des Klinikums statt. Begrüßt werden sie vom Landrat, wobei er es angesichts der aktuellen Vorkommnisse im Verwaltungs- und Kreisrat gewiss nicht bei einem „Grüß Gott“ belassen wird.

Anschließend ist Vorstand Marco Woedl an der Reihe. Laut Tagesordnung wird er die Bauprojekte vorstellen, um das Klinikum fit für die nächsten 30 Jahre zu machen. Auch auf die Neustrukturierung der Unfallchirurgie und Orthopädie geht Woedl ein. Dabei stellt er den neuen Leitenden Arzt und Interims-Chefarzt Dr. Andreas Bonk vor. Dieser ist seit 1. Oktober am Klinikum Landsberg tätig. Neuer Chefarzt Orthopädie ist Dr. Simon Martin. Er soll seinen Dienst in der Lechstadt am 1. April, eventuell auch früher, aufnehmen.



Und schließlich wird sich die neue Personaldirektorin vorstellen: Dr. Julia Schäfer. Sie ist ebenfalls schon seit 1. Oktober am Klinikum tätig.



Das Motto der Personalversammlung: „Wir transferieren das Klinikum Landsberg in die Zukunft“.