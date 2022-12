NS-Ärzte: Todesurteile in Landsberg vollstreckt

Über „Medizin im Nationalsozialismus“ referierte am Samstag Dr. Till Bastian (rechts, mit IPPNW-Sprecher Dr. Wolfgang Lerch) in Landsberg. © Vögel

Landsberg – Medizin im Nationalsozialismus. Darüber hat am Samstag Dr.Till Bastian im Sportzentrum vor knapp 60 Gästen referiert. Anlass war der 75. Jahrestag der Nürnberger Ärzteprozesse. Bastian, Arzt und Autor aus Isny, setzt sich seit Jahren intensiv mit der wohl dunkelsten Geschichte der Medizin auseinander.

Veranstalter der Vortragsveranstaltung war die Landsberger Regionalgruppe der Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung, kurz IPPNW. In seinem Vortrag informierte Till Bastian darüber, dass am 20. August 1947 in Nürnberg das Urteil gegen 23 Angeklagte, darunter 19 Ärzte und eine Ärztin gesprochen wurde: Sieben von ihnen wurden zum Tod, neun zu langen Haftstrafen verurteilt, sieben Angeklagte wurden freigesprochen. Im Gefängnisgarten der Landsberger Justizvollzugsanstalt wurden die sieben Todesurteile am 2. Juni 1948 vollstreckt.



Verhandelt worden waren zuvor medizinische Verbrechen, wie es sie zuvor wohl noch nie gegeben hatte. So die grausamen Menschenversuche in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, aber auch die massenhafte Ermordung von Menschen mit psychischer Erkrankung oder mit Behinderung („Aktion Gnadentod“).



Till Bastian, der mehrere Bücher zu diesem Thema verfasst hat, gab einen Überblick über diese schrecklichen Verbrechen, die Ärzte im Nationalsozialismus begangen hatten. In der sich anschließenden, lebhaften Diskussion ging es um die Frage, wie die deutsche Ärzteschaft seither mit ihrer schrecklichen Vergangenheit umgegangen ist. Fazit: Die Aufarbeitung sei noch nicht vollständig abgeschlossen.