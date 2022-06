Singles, aufgepasst! Darum sollten Sie mit einem Bayern oder einer Bayerin obandln

Sind Sie Single? Machen Sie sich nichts draus, Sie sind nicht allein: In Bayern gibt es zahlreiche von Ihrer Sorte! Und Singles aus Bayern sind ohnehin die besten.

In Bayern brauchen Sie bestimmt keine Angst haben, dass Sie auf ewig Single bleiben werden. Im Freistaat gibt es 6,3 Millionen Haushalte - und davon sind über 40 Prozent Single-Haushalte! Sowohl in München und als auch im Allgäuer Kempten ist sogar ziemlich genau die Hälfte aller Menschen Single. Sie können sich also bei Ihrer Partnersuche über eine große Auswahl freuen. Und unter den Bayern können Sie sowieso die besten Partner finden. Hier erfahren Sie, warum Sie mit einem Bayern oder einer Bayerin obandln sollten.

Der 1. Grund, warum Sie mit einem Single aus Bayern obandln sollten: der Dialekt

Die Bayern sind ein spezielles Völkchen, ganz besonders, wenn es um ihren Dialekt geht. In keiner anderen Sprache kann man so gut fluchen. Außerdem empfanden in einer deutschlandweiten Umfrage 29 Prozent der Teilnehmer den bairischen Dialekt als ziemlich anregend und prickelnd. Trauen Sie sich also ruhig, bei Ihrer Partnersuche bairisch zu sprechen und genießen Sie die Klangmelodie dieses wunderschönen Dialekts.

Der 2. Grund, warum Sie mit einem Single aus Bayern obandln sollten: das Fensterln

Als Frau wollen Sie im Sturm erobert werden, am besten mit einem abenteuerlichen Liebesbeweis? Dann stellen Sie Ihr Date auf die Probe und lassen Sie ihn fensterln. Nur ein wahrer Bayer beherrscht noch diese alte Kunst der Brautwerbung. Dabei müssen Sie als Mann einen möglichst gefahrenvollen Weg in die Kammer Ihrer Angebeteten überwinden: über das Fenster. Möglicherweise ist das die perfekte Art und Weise, Ihrer angebeteten Singlefrau Ihre Liebe zu beweisen. Wenn die Frau nett ist, lässt Sie Ihnen vielleicht eine Strickleiter herunter.

Der 3. Grund, warum Sie mit einem Single aus Bayern obandln sollten: das Bayerische

Wenn Sie einen echten Bayern daten, bekommen sie mit etwas Glück einen herzlichen und bodenständigen Menschen, der auch mal „Fünfe grod sein“ lassen kann. Bei einem echten Bayern oder einer echten Bayerin können Sie sich darauf verlassen, dass er oder sie wissen, ab welcher Uhrzeit man keine Weißwürste mehr isst und dass man beim Becker „Semmeln“ bestellt. Sie haben keine Probleme mit dem Wort „Oachkatzlschwoaf“ und auf Volksfesten tragen sie mit Stolz ihre Lederhosen oder ihr Dirndl – als Single in Bayern mit der Schürzenschleife auf der linken Seite.

Die besten Orte in Bayern für ein erstes Date zum Obandln

Wenn Sie einen Single in Bayern gefunden haben und mit ihm oder ihr obandln wollen, treffen Sie sich am besten an diesen besonderen Orten in Bayern:

- Im englischen Garten in München. Mit seinen 3,7 Quadratkilometern ist er der größte Stadtpark Bayerns. Zu zweit können Sie durch den Garten flanieren, die Surfer auf dem Eisbach bestaunen und im Biergarten „Chinesischer Turm“ eine Kleinigkeit essen – oder vielleicht machen Sie bei schönem Wetter ein Picknick auf einer der zahlreichen Wiesen?

- Auf der Wallhalla bei Regensburg. König Ludwig I. gab das griechisch anmutende Bauwerk über dem Markt Donaustauf in Auftrag. Die gigantische Aussicht von dort oben auf die Donau und die Felder wird Sie und Ihre Verabredung verzaubern.

- In den Voralpen bei Kempten. Seine idyllische Lage am Fuß der schneebedeckten Alpen macht das Allgäuer Kempten zu einer Stadt für Romantiker. Um es herum führen viele Wander- und Radwege für Ihre gemeinsamen Ausflüge in die Natur.

So, nun wissen Sie, warum es sich auf alle Fälle lohnt, mit einem echten bayerischen Single anzubandeln. Jetzt müssen Sie ihn oder sie nur noch finden! Wo die Partnersuche am besten klappt? Auch hier haben wir einen Tipp: Über die kostenlose Singlebörse Obandln.de können Sie Bekanntschaften schließen und andere Singles aus Ihrer Region kennenlernen, die auch wirklich zu Ihnen passen.