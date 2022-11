HCL-Family-Day

Dritter Sieg in Folge für die Riverkings

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Sorgte mit einem verdeckten Schuss ins Peitinger Gehäuse für den Siegtreffer im Derby gegen die Pfaffenwinkler: Jason Lavallee. © HCL

Landsberg – Jetzt läuft‘s beim HC Landsberg. Einen weiteren Sieg hat der Oberligist im einzigen Spiel des Wochenendes eingefahren: Im Derby gegen den EC Peiting behielten die Riverkings auf eigenem Eis die Oberhand. Vor rund 1.100 Zuschauern schickte die Curmann-Truppe den Lokalrivalen mit einer 1:2-Niederlage zurück in den Pfaffenwinkel. Der dritte Sieg in Folge für die Landsberger.

Coach Sven Curmann konnte am Freitag wieder auf den von einer Verletzung genesenen Mika Reuter und den nach seiner Sperre zurückgekehrten Adriano Carciola zurückgreifen. Verzichten musste er hingegen auf Riley Stadel, der wegen einer Verletzung weiterhin ausfällt, und Tobias Wedl, der wahrscheinlich erst in einigen Wochen wieder in das Spielgeschehen eingreifen kann.



Die Riverkings begannen mit konzentriertem Spiel und viel Engagement und standen von Beginn an in der Defensive recht sicher. Immer wieder setzte man durch schnelle Angriffe Peiting unter Druck. Aus einem Zauber­pass von Florian Stauder (hat gerade um zwei Spielzeiten beim HCL verlängert), der den Puck fast von der eigenen Torlinie auf den an der gegnerischen blauen Linie lauernden Adriano Carciola spielte, entwickelte sich ein Alleingang, den Landsbergs Goal­getter eiskalt zur 1:0-Führung verwandelte.

In der Folge schwächten sich beide Mannschaften wiederholt durch Strafzeiten, die das jeweils andere Team allerdings zunächst nicht zu nutzen wusste. Als kurz vor der ersten Pause der HCL eine ,kleine Bankstrafe‘ wegen Spielens mit sechs Feldspielern erhielt, nutzte Louis Postel die Powerplay-Situation dann doch zum 1:1-Ausgleich. Zuvor hatte Florian Stauder einen Penalty vergeben.



Im zweiten Drittel kam Peiting besser ins Spiel und erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus. Allerdings scheiterten die Pfaffenwinkler ein ums andere Mal am überragenden HCL-Torwart Andreas Magg oder an der eigenen Schusspräzission. Ein ähnliches Bild gab es im letzten Abschnitt. Peiting machte Druck, fand in Magg aber stets den Meister. Beide Mannschaften gerieten mehrmals in Unterzahl, wobei die Entscheidungen der Schiedsrichter bei den Verantwortlichen beider Teams sowie dem fachkundigen Publikum zunehmend für Unverständnis sorgten. In der 59. Spielminute sorgte Jason Lavallee für den Siegtreffer der Riverkings. Er netzte mit einem satten verdeckten Schuss zum 2:1-Endstand ein.



Bereits morgen Abend (20 Uhr) steht das nächste Heimspiel an. Die River­kings erwarten im Sportzentrum Landsberg die Passau Black Hawks, aktuell auf dem 8. Tabel­lenplatz der Oberliga Süd.

HCL-Family-Day



Große Ereignisse werfen ihre Schatten weit voraus: Nach dem das Heimspiel gegen den ECDC Memmingen am Sonntag, 27. November, wegen des am Abend stattfinden Fußball-WM-Spiels Deutschland gegen Schweden auf 14.30 Uhr verschoben wurde, haben sich die Riverkings etwas Besonderes einfallen lassen: einen Familientag in der Landsberger Eishalle. Bereits ab 9.30 Uhr spielt das U17-DEB-Division2-Team gegen den Mannheimer ERC. Ab 12.15 Uhr präsentieren sich die U7 und U9 des HCL bei einem Showtraining.



Mehr noch: Von 12.30 bis 16 Uhr können vor dem Stadion Kaffee und Kuchen, alkoholfreie Cocktails sowie Marcel Juhasz‘ Spezial-Pancakes zu Gunsten des HCL-Fördervereins erworben werden. Dieser unterstützt seit vielen Jahren die Nachwuchsarbeit der Riverkings.



In der Zeit bis zum Spielbeginn des Oberliga-Derbys Landsberg gegen Memmingen um 14.30 Uhr wird auch für die kleinen Gäste das eine oder andere zur Unterhaltung geboten sein. Beim Oberligaspiel werden beide Mannschaften jeweils von ihren U7/U9-Teams auf dem Eis begrüßt. Und in der ersten Drittelpause wollen die kleinen River­kings gegen den Memminger Nachwuchs antreten. In der zweiten Drittelpause werden die Zuschauer von einer Darbietung der HCL-Eiskunstlaufabteilung unterhalten.



Eintrittskarten aller Kategorien für Spiel und Show gibt es online auf www.hclandsberg.de und bei Vivell am Hauptplatz.