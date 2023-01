Riverkings verpassen gute Chance für wichtige Punkte

Von: Toni Schwaiger

Gegen die EV Füssen (helle Trikots) hätten die Riverkings in der Landsberger Eishalle durchaus punkten können, scheiterten aber an der Kaltschnäuzigkeit der Gäste. © HCL

Landsberg – Ein wichtiger Sieg und eine vermeidbare Nieder­lage. Das ist die Wochen­end­bilanz des HC Landsberg. Auf eigenem Eis hatten die Riverkings am Freitag gegen den EV Füssen das Nachsehen (3:5), gewannen dann am Sonntag in Passau mit 8:5. In der Tabelle der Oberliga Süd rangieren sie nach wie vor auf dem vorletzten Platz (12).

Gegen Füssen musste Coach Sven Curmann auf den gesperrten Frantisek Wagner und die verletzen Riley Stadel und Walker Sommer verzichten. Von Beginn an machten die Gastgeber Druck auf die Ostallgäuer, scheiterte aber immer wieder am guten Gästegoalie Hötzinger. Und so kam es wie es kommen musste: Füssen traf in der 14. Minute aus dem nichts heraus zur 1:0- Führung. Landsberg weiter im Vorwärtsgang, aber Füssen machte mit der dritten Torchance das zweite Tor. Halbzeitstand: 0:2.



Nach zwei Minuten im zweiten Drittel schoss der an diesem Abend bärenstarke Adriano Carciola in Überzahl den 1:2-Anschlusstreffer. Landsberg weiter mit Druck, aber mit vielen Fehlern in der Abwehr. Das nutzte Leon Dalldush zur 3:1-Führung (27.) für die Gäste in der 27. Minute, die abermals Carciola mit seinem zweiten Treffer beantwortete. Nach 4:2 für Füssen versuchte Landsberg weiter alles, doch dauerte es bis zur 51. Minute, ehe Florian Stauder in Überzahl das 3:4 erzielte.



Richtig bitter wurde es in der 58. Minute: Landsberg drückte auf das Ausgleichstor, traf lediglich den Pfosten und Füssen sorgte im direkten Gegenzug für den 3:5-Endstand. In einem insgesamt recht ausgeglichenen Spiel, war Füssen am Ende das kaltschnäuzigere Team und entführte nicht unverdient die Punkte aus Landsberg.



Wilder Ritt in Passau



Am Sonntag trafen die Riverkings auswärts auf die Passau Black Hawks. Neben den verletzten Walker Sommer und Riley Stadel fehlten die gesperrten Frantisek Wagner und Lukas Popela. Landsberg startete gut und kam in den ersten zwei Minuten zu ersten Chancen,doch das erste Tor schoss Carter Popoff für die Hausherren. Der HCL antwortet im direkten Gegenzug. Nach einem Schuss von Niko Strodel nutzte Manuel Malzer, aus dem Hintergrund kommend, die Chance zum Ausgleich. In der jetzt offenen Partie verwertete Passaus Jakub Cizek 41 Sekunden vor der Pause die 2:1-Führung.



Landsberg startete in Überzahl ins zweite Drittel. Nach einem sehr cleveren Schuss von Christian Hanke, war es Florian Stauder, der im Nachschuss den 2:2-Ausgleich besorgte. Als nach einem Foul an Sven Gäbelein der HCL fünf Minuten in Überzahl spielte und Passau eine weitere Strafe (Spielverzögerung) kassierte, war es abermals Stauder, der zur 3:2-Führung traf. Die Riverkings spielten weiter konsequent nach vorne und zogen durch Treffer von Patrik Rypar sowie Nico Strodel mit 5:2 davon.



In spielerisch recht wilden letzten Drittel schoss Passau nach zwei Minuten den 3:5 Anschluss und war in der Folge die spielbestimmende Mannschaft. Als Jason Lavallee in der 48. Minute auf der Strafbank Platz nehmen musste kam Passau durch einen Treffer von Grimm sogar auf ein Tor heran, bevor Nico Strodel im direkten Gegenzug nur neun Sekunden später mit dem 6:4 den alten Abstand wieder herstellte. Es ging munter weiter: Ardiano Carciola erhöhte auf 7:4, Raul Jakob markierte eineinhalb Minuten den Anschluss, ehe Nicolas Strodel mit seinem dritten Treffer zum 8:5-Endstand den Sack der Lechstädter endgültig zumachte.



Bereits am heutigen Mittwoch (20 Uhr) treffen die Riverkings auswärts auf den Deggendorfer SC, bevor am kommenden Sonntag (18 Uhr) das Rückspiel am Hungerbachweg gegen die Passau Black Hawks ansteht.