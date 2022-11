HC Landsberg: Tore, Tore, aber keine Punkte

Von: Toni Schwaiger

So sehr sich Frantisek Wagner (links) und die Riverkings auch mühten, dem SC Riessersee konnten sie am Sonntag nicht das Wasser reichen. © HCL

Landsberg – Die kleine Sieges­serie des HC Landsberg ist am Wochenende jäh beendet worden. Beim Deggendorfer SC setzte es am Freitag eine 9:1-Niederlage, am Sonntag war das Match dann lange Zeit richtig spannend. Dennoch unterlagen die Riverkings erneut – 6:8 hieß es gegen den SC Riessersee.

In Deggendorf nicht mit dabei waren Keeper Andreas Magg, dem Coach Sven Curmann nach überragenden Spielen eine Pause gönnte, und der leicht angeschlagene Nico Strodel. Im HCL-Tor stand somit Michael Güßbacher. Die Riverkings begannen mit gutem Forechecking und ließen zunächst wenig Spielfluss der Hausherren zu. In der Folge kam Deggendorf immer besser ins Spiel, Curtis Leinweber verwertete einen der zahlreichen Schüsse zum 1:0. Als in der 14. Minute auf Landsberger Seite Jason Lavallee und Walker Summer auf der Strafbank Platz nehmen mussten, verschärfte Deggendorf der Druck, konnte aber die doppelte Überzahl gegen tapfer verteidigenden Lechstädter und einen stark haltenden Güßbacher nicht nutzen. Fast im Gegenzug glich Walker Sommer mit einem „Bauerntrick“ gegen Timo Pielmeier im Tor der Hausherren aus. Kurz vor der Drittelpause netzte Lukas Mikulka zum 2:1 ein.



In einem katastrophalen zweiten Drittel zeigte der HCL wieder alte Verhaltensweisen. Durch individuelle Abwehrfehler geriet man kurz nach der Pause durch ein Tor von Niklas Pill mit 3:1 in Rückstand. In der Defensive schwamm man weiter und so konnten Alex Grossrubatscher, Curtis Leinweber, Thomas Greilinger und nochmal Leinweber zum 7:1-Pausenstand stellen.



Im letzten Drittel nahm Deggendorf etwas das Tempo aus der Partie und so stellte Petr Stoukal erst in der 58. Minute den 9:1-Endstand her.



Verhalten bis furios



Eine deutliche Leistungssteigerung zeigten die Riverkings am Sonntag beim Heimspiel gegen Riessersee. Zwar kamen die Riverkings etwas verhalten aus der Kabine und ließen insgesamt noch das Körperspiel vermissen, gerieten so schnell mit 0:2 in Rückstand, allerdings steigerten sie sich in der Folge und zeigten dann engagiertes und körperbetontes Eishockey. Allerdings tauchten immer wieder Schwächen und Abstimmungsprobleme im eigenen Drittel auf. In der neunten Minute erzielte Frantisek Wagner nach einem schönen Pass von Sven Gäbelein mit einem satten Schuss den 1:2-Anschlusstreffer. Auch wenn Simon Mayr auf Garmischer Seite ein paar Minuten später auf 1:3 erhöhte, gestaltete der Gastgeber den Rest des Drittels durchaus ausgeglichen.



Das zweite Drittel startete furios: Innerhalb von 65 Sekunden trafen Jason Lavallee, Florian Stauder und Christopher Mitchell mit sehenswerten Toren zur 4:3-Führung für die Riverkings. Lavallee und Stauder wurden dabei von Adriano Carciola und Frantisek Wagner mustergültig bedient und Christopher Mitchell kam im Slot stehend zum Abschluss.



Riessersee schlug Minuten später im Stile eines Topteams zurück: Aziz Ehliz und Moritz Israel drehten das Spiel auf 5:4. In einer Überzahlsituation konnte Kevin Slezak in der 30. Minute dann sogar auf 6:4 für den Altmeister erhöhen. Landsberg kämpfte weiter und spielte mutig nach vorne. Auf diese Weise erzwang man eine Strafzeit auf Gästeseite und nutzte die Überzahlsituation durch Walker Summer zum 5:6-Anschluss. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels war wieder der Gast am Zug: 5:7 nach Tor Sebastian Cimmermann.



Im letzten Abschnitt ging die Partie weiter hin und her. Erst in der 49. Minute fiel das nächste Tor: Sam Verelst erhöhte in Überzahl auf 5:8. Der HCL kämpfte weiter traf aber zunächst das Tor nicht. Erst in der 57. Minute erzielte Frantisek Wagner das 6:8. In den letzten Minuten warf der EV Landsberg alles nach vorne und nahm den Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Es nutzte allerdings alles nicht. Im Gegenteil, Robin Soudek traf zum 6:9-Endstand.



