Riverkings: ein Sieg, zwei Niederlagen

Von: Toni Schwaiger

Gut gespielt, aber nicht gut genug: Die Riverkings (dunkle Trikots) hatten am Sonntag im Heimspiel gegen Rosenheim erneut das Nachsehen. © HCL

Landsberg – Mit einem überraschenden Sieg beim EC Bad Tölz sind die Riverkings in eine Serie von drei Spielen rund um den Dreikönigstag gestartet. Nach einer starken Leistung verwies der HC Landsberg die Tölzer mit 5:3 in die Schranken. Nach seiner auskurierten Verletzung mit im Kader: Dennis Neal. Die gute Laune im Lager der Lechstädter hielt nicht lange, denn gegen Oberliga-Primus Weiden und die zweitplatzierten Rosenheimer folgten die nächsten Niederlagen.

Im zweiten Spiel der vergangenen Woche trafen die Riverkings in Weiden auf den Tabellenführer der Oberliga Süd. Landsberg kam von Beginn an recht ordentlich ins Spiel und hatte immer wieder gute Möglichkeiten. Der Gastgeber allerdings war effektiver in der Chancenverwertung und führte nach dem ersten Drittel mit 2:0. In der 29. Minute fingen sich die Landsberger in Unterzahl das 3:0 ein und wenig später nach einem schweren Abwehrfehler das 4:0. Als Jason Lavallee nach einem harten Check fünf Minuten auf der Strafbank Platz nehmen musste, drohten noch weitere Tore zu fallen. Der HCL verteidigte aber gegen den Favoriten clever und überstand die Strafe fast unbeschadet: Weiden kam zum Ende der Strafe doch noch zum fünften Treffer.



Im letzten Drittel steckte der HCL nicht auf und konnte in der 44. Minute durch Jason Lavallee auf 5:1 verkürzen. Nach einer Strafzeit von Florian Stauder traf Weiden zum 6:1, gab weiter Vollgas und netzte zur 7:1-Führung ein. Den 7:2-Endstand besorgte schließlich Lavallee mit seinem zweiten Treffer. Letztlich mussten die Lechstädter dem hohen Tempo Weidens ab der 30. Minute Tribut zollen, verloren aber ein wenig zu hoch.



Gute Antworten



Am Sonntag war dann mit Rosenheim ein weiteres Topteam in Landsberg zu Gast. Abermals starteten die Riverkings mit viel Schwung in die Partie, mussten allerdings schon in der 8. Minute die Gästeführung hinnehmen, der zwei Minuten später das 1:1 durch Dominic Erdt folgte. Mehr noch, Frantisek Wagner, an der blauen Linie stehend, erkannte kurz darauf, dass Weidens Keeper die Sicht verdeckt war und traf durch einen platzierten Schuss zur 2:1- Führung, die Rosenheim sogleich mit dem 2:2-Ausgleich beantwortete. Das Team von Sven Curmann arbeitete weiter konzentriert und ließ bis zur ersten Pause keinen weiteren Treffer zu.



Im zweiten Abschnitt kamen beide Teams immer wieder zu guten Chancen, doch nur Rosenheim traf: zur 3:2-Führung. Im letzten Drittel versuchte der HCL nochmals heranzukommen, doch nach einem weiteren Treffer der Gäste zum 4:2 in der 50. Minute war die Messe gelesen.



Am Freitag um 20 Uhr gastiert der EV Füssen im Landsberger Eisstadion und am Sonntag müssen die Riverkings, nach wie vor auf dem vorletzten Platz (12.) der Oberliga liegend, beim EHF Passau (10.) ran.