Die Riverkings siegen unterm Königsschloss

Von: Toni Schwaiger

Florian Stauder schoss beim sonntägigen Befreiungsschlag in Füssen das 3:0 für die Riverkings. © HCL

Landsberg – Knoten endlich geplatzt? Zumindest gegen die Nachbarn im Tabellenkeller der Oberliga Süd haben sich die Mannen des HC Landsberg behaupten können. Nach dem 4:3-Auswärtssieg gegen Lindau in der vergangenen Woche und dem spielfreien Freitag fuhren die Riverkings am Sonntag auch unter den Königsschlössern wieder wichtige Ligapunkte ein – mit einem 3:2-Erfolg beim EV Füssen.

Das Team von Sven Curmann, das auf den verletzten Riley Stadel verzichten musste, begann konzentriert und setzte gleich in den ersten Minuten einige gute Akzente. Scheiterte man zunächst noch an Füssens Torwart Benedikt Hötzinger, so war es in der sechsten Minute Christopher Mitchell, der eine Überzahlsituation, verursacht durch Füssens Julian Straub, nutzte und im Nachschuss zum 0:1 traf. Zwei Minuten später fing Walker Sommer einen Aufbaupass in Füssens Drittel ab und bediente Riverking Nicolas Strodel, der freistehend eiskalt zum 0:2 abschloss. Landsberg machte weiter Druck und ließ in der Defensive wenig zu – nicht zuletzt dank eines sicher im Tor stehenden Andreas Magg. Als in der 13. Minute abermals Straub auf Füssener Seite auf der Strafbank Platz nahm, fand Florian Stauder zum Ende der Strafzeit die Lücke im Kasten der Gastgeber und erhöhte auf 0:3.



Im zweiten Drittel verloren die Riverkings etwas die Struktur im Spiel und so konnte sich Gastgeber Füssen ein deutliches Chancenplus erarbeiten. Janne Seppänen nutzte eine Gelegenheit und arbeite sich in der 27. Minuten beherzt durch Landsbergs Abwehr. Sein Schuss rutschte Florian Reichen­eder unglücklich an den Schlittschuh und von dort aus zum 1:3 ins Tor von Andreas Magg.



In der Folge musste Landsberg drei Unterzahlsituationen überstehen kam aber auch zu mehreren eigenen guten Chancen. Walker Sommer und Florian Stauder scheiterten dabei beide am Füssener Torwart. Mit einer etwas glücklichen 3:1-Führung aus Landsberger Sicht ging es in die zweite Drittelpause.



Im letzten Abschnitt drückten die Gastgeber immer mehr auf den nächsten Anschlusstreffer. Die Riverkings blockten jede Menge Schüsse und Keeper Andreas Magg parierte einen Schuss nach dem anderen. In der 50. Spielminute war er dann allerdings machtlos, als Füssens Victor Knaub das 2:3 erzielte.



Natürlich machten die Gastgeber in der Folge noch mehr Druck und den Riverkings blieben nur noch einzelne Entlastungsangriffe. Kurz vor der Schlusssirene nahmen die Hausherren den Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, allerdings ohne Erfolg: Die Riverkings gewannen dank einer kämpferisch starken Leistung das Duell mit dem Konkurrenten um Tabellenplatz 10.



Am kommenden Freitag ist nicht nur Auftakt der närrischen Zeit (11.11.), sondern auch Derby-­Stimmung im Landsberger Eisstadion angesagt. Um 20 Uhr empfangen die Riverkings den EC Peiting.