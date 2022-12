Zwei Niederlagen für verschnupfte Riverkings

Von: Toni Schwaiger

Lange Zeit gut mitgehalten, dann aber zu hoch verloren: die Riverkings (dunkle Trikots) verloren 9:0 gegen Weiden.

Landsberg – Das ist heftig: Nicht weniger als acht Spieler fehlen und es geht gegen die beiden Topteams der Oberliga Süd: Rosenheim und Weiden. Eine klare Angelegenheit, sollte man meinen, doch zumindest beim aktuellen Liga-Vize Starbulls war dem nicht so: Die tapfer kämpfenden Riverkings verloren nur 1:0. Gegen die Blue Devils indes setzte es auf eigenem Eis ein ordentliche Packung.

HCL-Coach Sven Curmann war in arger Personalnot: Neben den langzeitverletzten Riley Stadel und Dennis Neal fehlten wegen grippalen Infekten Jason Lavallee, Sven Gäbelein, Florian Stauder, Mika Reuter, Andreas Magg und Emanuel Geiger. Dafür rückten Torwart Dominik Held und Stürmertalent Korbinian Benz aus der U20 in den Kader der Oberliga-Mannschaft. „Beide machten ihre Sache sehr ordentlich“, konstatiert der Trainer.



Am Freitag reiste der HCL zunächst zu den Starbulls nach Rosenheim. Mit einer der besten Saisonleistungen konnten die Lechstädter, trotz aller Ausfälle das gesamte Spiel über überzeugen und die Partie bis zum Schluss offen gestalten. Nachdem die Gastgeber in der 23. Minute durch Manuel Strodel in Führung gegangen waren, versuchten die Riverkings alles für den Ausgleich. Doch weder der Alleingang von Adriano Carciola noch der stramme Pfostenschuss von Dominic Erdt brachten das erlösende 1:1. So ging es mit einer denkbar knappen Niederlage im Gepäck zurück an den Lech.



Am Sonntag lief Tabellenführer Blue Devils Weiden aufs Eis am Hungerbach. In den ersten beiden Dritteln knüpften die krankheitsbedingt noch stärker dezimierten Riverkings an die Leistung des Freitagsspiels an. Sie standen in der neutralen Zone recht gut und verteidigten im eigenen Drittel clever. Trotzdem nutzte Weiden im ersten Drittel einen Fehler im Aufbauspiel zur 1:0-Führung. Kurz vor der Drittelpause folgte noch das 2:0.



Landsberg wehrte sich weiter tapfer gegen den Liga-Primus. Zunächst mit Erfolg. So dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Weiden einen individuellen Fehler im HCL-Aufbau nutzte und das 3:0 markierte. Im letzten Drittel ging den Hausherren dann endgültig die Kraft aus. Bei den größtenteils angeschlagen spielenden Akteuren schlichen sich vermehrt Fehler ein, dem Weidener Angriffsdruck hatte die Curmann-Truppe nicht mehr viel entgegenzusetzen – ein ums andere Mal klingelte es im Tor der Landsberger. Mit 9:0 fiel die Niederlage etwas zu hoch aus.



Nach dem bitteren Wochenende zeigte sich Trainer Sven Curmann zwar nicht zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Leistung der Mannschaft aber durchaus: „Wir haben mit einer angeschlagenen und ersatzgeschwächten Truppe alles gegeben und fünf Drittel lang den beiden Liga-Favoriten einen tollen Kampf geboten. Den Plan, uns in der Defensive und in der neutralen Zone zu stabilisieren, haben wir gut umgesetzt. Im letzten Drittel am Sonntag war dann einfach die Kraft weg.“



Am Dienstag gab es einen zusätzlichen freien Tag zum Erholen. Danach will Sven Curmann die Trainingsplanung von Tag zu Tag danach ausrichten, wie viele Spieler wieder fit sind. Am Freitag reisen die Riverkings zum SC Riessersee und empfangen am Sonntag (19.15 Uhr) den Deggendorfer SC.