Riverkings gehen erneut leer aus

Von: Toni Schwaiger

Zunächst gut mitgehalten dann die Partie aus der Hand gegeben: die Riverkings (dunkel) verloren 3:7 gegen Peiting. © HCL

Landsberg – Auf ein Wochenende zum Vergessen blicken die Riverkings des HC Landsberg. Gegen Bad Tölz kam die Truppe von Coach Sven Curmann gewaltig unter die Räder und verloren zwei Tage später auch das Derby gegen Peiting. In der Tabelle der Oberliga-Süd rangieren die Riverkings auf dem vorletzten Platz.

Ersatzgeschwächt und mit vielen angeschlagenen Spielern liefen die Riverkings am Freitag in Bad Tölz aufs Eis. Unter dem Motto jeder Schuss ein Treffer zogen die Gastgeber bis zur 12. Minute auf 5:0 davon, Späth (2), Huard, Sticha und Gollenbeck schossen die Tore. In der 15. Minute verkürzte Dennis Neal durch einen verdeckten Schuss von der blauen Linie auf 5:1. Als kurze Zeit später zwei Tölzer auf der Strafbank saßen, traf Riley Stadel aus dem Slot heraus zum 5:2-Pausenstand.



Das völlig körperlose Spiel der Riverkings nutzten die Hausherren im zweiten Abschnitt zu den Treffern sechs bis neun durch Sticha, Nirschl, Sedlmayr und Fischhaber. Im letzten Drittel erhöhte erst Gollenbeck auf 10:2, bevor Mitchell nach Pass von Florian Stauder auf 10:3 verkürzte. Kurze Zeit später stellte Fischhaber den alten Abstand wieder her. Nachdem Dennis Neal ein Solo über das ganze Feld mit dem „Tor des Tages“ zum 11:4 abgeschlossen hatte, traf Tylere Wart in der 55. Minute zum 12:4-Endstand.



Kämpferisch



Am Sonntag zeigten die Riverkings ein völlig anderes Gesicht. Beim Heimspiel gegen Peiting kämpften sie von Beginn an und spielten sehr konzentriert. Zwar traf Feuerecker in der 11. Minute durch einen strammen Schuss zur Gästeführung, doch hielten die Landsberg weiter gut dagegen. Der Ausgleich wollte aber nicht fallen.



Zu Beginn des zweiten Drittels fälschte Felix Brassard unhaltbar zum 2:0 für Peiting ab. In der 30. Minute nutzte dann Christopher Mitchell den Nachschuss des stark spielenden Jason Lavallee zum 1:2-Anschlusstreffer. Keine Minute später bediente Lavallee mit einem präzisen Pass durch den Slot, den am langen Toreck lauernden Adriano Carciola zum 2:2-Ausgleich. Landsberg machte weiter Druck und belohnte sich mit der 3:2-Führung durch Frantisek Wagner. Doch nach einer Auszeit kam Peiting wieder besser ins Spiel, Samuel Payeur netzte in Überzahl zum 3:3 ein.



Nach ausgeglichen Beginn des dritten Abschnitts ließ sich Jason Lavallee in der 46. Minute zu einem Revanche Foul hinreißen und wurde dafür mit fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe belohnt. In der folgenden Unterzahlsituation kippte das Spiel zu Gunsten der Gäste. Zweimal Brassard und David Diebolder trafen zum 3:6. Direkt von der Strafbank kommend stellte Felix Brassard mit seinem vierten Treffer auf 3:7 ehe Frantisek Wagner den 4:7-Endstand erzielte.



Weiter geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim. Am Sonntag (18 Uhr) müssen die Riverkings gegen die Blue Devils Weiden ran.