Endlich wieder ein (Heim-)Sieg

Die Riverkings punkten wieder!

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Endlich wieder jubelnde Riverkings: Gegen Oberliga-Schlusslicht gab es am Sonntag im Landsberger Eishalle einen 3:1-Erfolg für die Curmann-Truppe. © HCL

Landsberg – Kleiner Hoffnungsschimmer für den HC Landsberg. Nach den turbulenten Tagen rund um das desaströse Spiel gegen Passau und die anschließende Freistellung von Jason Lavallee (siehe eigener Beitrag) sind die Riverkings um Wiedergutmachung bemüht. So kam das Oberliga-Kellerkind am Wochenende wenigstens zu einem Sieg gegen Schlusslicht Klostersee und einer knappen Niederlage in Lindau.

Konzentriert aber durchaus noch verunsichert ging es Freitag in die Partie am Bodensee. Lindau hatte in den ersten Minuten etwas Übergewicht, doch der HCL kam zunehmend besser ins Spiel und hatte nach einer Strafe gegen Lindau in der zwölften Minute gute Chancen im Powerplay. Allerdings wollte der Puck nicht den Weg ins Tor des Gegners finden. In der zweiten Unterzahlsituation kurz nacheinander klingelte es dann im HCL-Gehäuse: Artus Sevcenko ließ die Gastgeber jubeln. Er traf in Überzahl zum 1:0-Pausenstand.



Das zweite Drittel war über weite Strecken geprägt von Strafzeiten auf beiden Seiten. Höhepunkt dabei die 34. Spielminute, als die Riverkings fast eine Minute in doppelter Unterzahl überstehen mussten. Das Team von Trainer Sven Curmann verteidigte leidenschaftlich und überstand diese Situation schadlos. Im Anschluss fing Nico Strodel an der Blauen des Gegners den Puck ab und leitete so einen Konter ein. Nach Pass auf Frantisek Wagner rettete Lindaus starker Torwart Geidl mit einem super Save in höchster Not. Es blieb beim 1:0.



Im letzten Drittel gaben die Riverkings nochmals alles und versuchten den Ausgleich zu erzielen. Ohne den mit einer Gesichtsverletzung im zweiten Drittel ausgeschiedenen Walker Sommer kam man zu einigen guten Chancen und versuchte es zum Schluss noch mit einem sechsten Feldspieler. Es passte aber zur aktuellen Situation, dass der Puck einfach nicht ins Tor wollte. So blieb es trotz deutlicher Leistungssteigerung und einer engagierten kämpferischen eistung bei der knappen Niederlage.

Endlich wieder ein (Heim-)Sieg

In das zweite Spiel des Wochenendes zuhause gegen den Tabellenletzten EHC Klostersee starteten die Riverkings nervös und eher defensiv eingestellt. Die Gäste hatte im ersten Drittel mehr Spielanteile, allerdings kam auch Landsberg immer wieder zu Chancen. Auf beiden Seiten waren die Möglichkeiten aber nicht zwingend und so konnten sich beide Torhüter wiederholt auszeichnen. In der 17. Spielminute nutzte Klostersee einen Abstimmungsfehler beim Wechseln zur 1:0-Pausenführung.



Im zweiten Drittel entwickelten die Hausherren mehr Druck auf das Gehäuse des Gästekeepers und zogen das Tempo deutlich an. Auf beiden Seiten kam es allerdings auch immer wieder zu Strafzeiten. Eine davon nutzte Florian Stauder in der 27. Minute zum 1:1. Er fälschte einen Schuss von Riley Stadel unhaltbar ab.



Die Riverkings waren in der Folge das aktivere Team, brachten allerdings den Puck nicht im gegnerischen Tor unter. Dann die 59. Minute: Der trotz Gesichtsverletzung stark aufspielende Walker Sommer, stark bedient von Nico Strodel, legte nach tollem Alleingang, auf Adriano Carciola zurück und dieser netzte unhaltbar zur viel umjubelten 2:1-Führung ein. Kurz danach stelle Sommer noch auf den 3:1-Endstand.



Weiter geht es nun am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Füssen.