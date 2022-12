ÖPNV: Stadtbus Landsberg wieder im Takt, Buslinie 61 fährt nur noch an Schultagen

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Fährt nur noch im Stunden-Takt: der Stadtbus Landsberg. © KB-Archiv

Landkreis – Die Bemühungen von Kreisbehörde und Busunternehmen waren erfolgreich, allerdings nur zum Teil. Während der Landsberger Stadtbus wieder in gewohntem Takt verkehrt, war bei der Regionalbuslinie 61 die Notvergabe Retter in letzter Sekunde.

Weil es am Personal mangelte, zogen die beauftragten Bus­unternehmer in Stadt und Landkreis Landsberg im September die Notbremse. Sie konnten die vereinbarten Fahrleistungen nicht mehr erbringen. So war der Stadtbus Landsberg aus Personalmangel nur noch im Stundentakt unterwegs. Das ist inzwischen Schnee von gestern. Nachdem die Linien 1 und 2 schon seit 21. November wieder halbstündlich verkehren, gibt es nun auch für die Linien 3 und 5 gute Nachrichten: Durch gemeinsame Bemühungen von Landratsamt und Bus­unternehmen Waibl sei es gelungen, weitere Busfahrer einzustellen und zu schulen. Seit Montag sind die beiden Linien wieder im Halbstundentakt unterwegs.



Anders bei der Regionalbuslinie 61 Landsberg-Penzing-Geltendorf. Hier haben sich die Betreiber und Konzessionäre, Omni-Rent und Schnappinger, zum 1. Dezember von der Betriebspflicht befreien lassen. Aufgrund massiv gestiegener Kosten sei die Linie nicht mehr eigenwirtschaftlich zu betreiben, lautete die Begründung. In Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern, so Landratsamtssprecher Wolfgang Müller, hat der Kreisausschuss vergangene Woche einer „Notvergabe“ an die Bietergemeinschaft Omni-Rent/Schnappinger zugestimmt.



Der Weiterbetrieb der Linie 61 ist dadurch zwar gesichert, allerdings gehe damit eine „deutliche Ausdünnung“ des Fahrplanes einher: Der Bus verkehrt nur noch an Schultagen. Der seit 1. Dezember gültige Fahrplan sei an den Haltestellen und auf www.lvg-bus.de einzusehen.