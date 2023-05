FOSBOS-Open Stage in Landsberg: Talente zeigen und Schülern helfen

Landsberg - Einiges war geboten bei der Open Stage-Veranstaltung der FOSBOS Landsberg. Die Schüler haben gezeigt, was in ihnen steckt und das, um ihren finanzschwachen Mitschülern zu helfen.

Eine Ausstellung ihrer Gemälde und Filme, K-Pop, getanzt von den „Raging Roses“, hinreißendes Ballett klassisch und jazzig mit Tamburin und Klappstuhl von der Ballettcompany Schongau, Eltern mit den Line Dancern Four Corners, Gedichte und Texte zum Nachdenken von zwei Schülern, der Lehrerchor und die Lehrer-Band und Schülerinnen, die solo sangen und deren Stimmgewalt den Raum füllte.



Open Stage an der FOSBOS: Unterstützung für finanzschwache Schüler Fotostrecke ansehen

Jeder konnte zeigen, was möglich ist, wenn alle ein Team sind, das zusammenhält und dem Einzelnen Raum gibt. Die Idee dazu hatte Elternbeiratsvorsitzende Gabriele Uitz: Sie wollte mehr Geld für die Förderkasse sammeln, um finanzschwache Schüler unterstützen zu können. Statt Eintritt wurde um Spenden gebeten, es wurde Essen verkauft, das von der Berufsintegrationsklasse gekocht worden war, das Landratsamt spendete ebenfalls und so kam eine hohe Summe zusammen. Das Geld wird eingesetzt, wenn es für einzelne Schüler finanziell eng wird.



„Under the Pressure“, hieß ein Lied, „Tutto va bene“ und „I believe“ zwei andere – es ging ums Durchhalten, das An-Sich-Glauben und ums Zusammenhalten. Und beim Schlusslied „Stand by me“, das alle gemeinsam sangen, war klar: Das wird an der FOSBOS gelebt.