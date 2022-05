Musik auf hoher See

Von: Susanne Greiner

Als Piraten eroberten die Mitglieder des Miniorchesters der Musikschule beim großen Konzert am Samstagabend die Bühne im gut besuchten Sportzentrum. © MuSchu LL

Landsberg – Es ist eine lange musikalische Reise, die Kinder bei ihrem Start in den Streicherklassen der städtischen Sing- und Musikschule antreten. Wenn sie dabeibleiben, werden sie irgendwann im Jugendsinfonieorchester der Musikschule. „Man sieht dann die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler“, sagt Musikschulleiterin Birgit Abe, die am Samstag das Jugendsinfonieorchester zum Abschluss des Musikschulorchesterkonzertes dirigierte.

Der Titel des Konzertes spiegelte das Programm bestens wider: „Gemixt und unvollendet“ – wobei sich Letzteres nicht auf die Qualität der Darbietung, sondern auf Schuberts „Unvollendete“, die Sinfonie in h-moll bezieht, die Abe mit ihren Musikern präsentierte.



Den Anfang machten die Streicherklassen, die 2. und 3. Klassen der Platanenschule (Leitung: Beate Leupold und Katharina Kraus). Gekleidet in weiße Matrosen-Shirts samt passender Mütze sangen und spielten sie „Alle Mann an Bord“ – und los ging die Reise. Nach unter anderem einer Melodie aus Rossinis Oper „Wilhelm Tell“, die die Jüngsten im überzeugenden Zusammenspiel meisterten, wendete sich das Schicksal der Streicherklassen: Piraten enterten ihr ‚Bühnen-Schiff‘ – in Person das Miniorchester stilecht mit Totenkopf-Flagge, geleitet von Lisa Pokorny. Und was könnten die anderes spielen als Klaus Badelts „Fluch der Karibik“? Das Entern gelang souverän, bescheinigt Abe, trotz dem recht komplizierten Rhythmus‘ des Stückes.



Das Maxiorchester unter der Leitung von Katharina Kraus präsentierte die verträumte „Midnight Serenade“ von Robert S. Frost und ließ dann Landkarten entflammen: mit der Bonanza-Melodie von Livingston und Evans.



Beate Leupold dirigierte die Sinfonietta durch den ersten Satz von Beethovens „Eroica“ und verlangte ihnen mit dem Conderto grosso „Palladio“ von Karl Jenkins präzises Rhythmusgefühl ab. Dass die Sinfonietta die ganze Bandbreite beherrscht, also auch Musical, zeigte sie mit „LA LA Land“, der Musik zum oscarprämierten gleichnamigen Musicalfilm. Von der „Unvollendeten“ Schuberts präsentierte das Jugendsinfonieorchester das Allegro moderato sowie das Andante conmoto. „Da gibt es am Ende eine Dreifachpianissimo-Stelle“, erzählt Abe. Bei den Proben öfter ein Stolperstein, wenn die Musiker schon in der Spannung nachlassen. „Aber die hat gehalten“, freut sich die Musikschulleiterin.



Das Konzert war trotz vieler Parallelveranstaltungen gut besucht: Gut zwei Drittel des Sportzentrums waren gefüllt. Eine Wertschätzung, die das Publikum den jungen Künstlern gerne und vollkommen zurecht zuteil werden ließ.