Mehr Fragen als Antworten am KZ-Außenlager Kaufering VII

Von: Ulrike Osman

Vorrang vor dem Lernort KZ-Außenlager Kaufering VII? Die Dauerausstellung „Wege nach Landsberg“ im Neuen Stadtmuseum Landsberg zeigt den Weg Adolf Hitlers in die Lechstadt auf und reicht bis in die Nachkriegszeit. © facts and fiction

Landsberg – Wie geht es weiter mit dem ehemaligen KZ-Außenlager Kaufering VII? Dass hier ein Lernort zur Wissensvermittlung und zum Gedenken entstehen soll, darüber herrscht zwischen der Stadt und der Europäischen Holocaust Gedenkstätte Stiftung e.V. Einigkeit – zumindest grundsätzlich. Bei einem Ortst­ermin des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses (BSK) des Stadtrates mit Vertretern der Stiftung und weiteren Akteuren wurden jedoch mehr Fragen gestellt als beantwortet.

Der Austausch vollzog sich im Halbdunkel einer der ehema­ligen Tonröhren-Baracken, wäh­rend draußen ein Gewitter niederging. Es sind in ganz Deutschland die einzigen erhaltenen Original-Unterkünfte dieser Art, wie Stiftungspräsident Manfred Deiler betonte, und sie sind mittlerweile für rund eine Million Euro konserviert worden. Zuvor war es lediglich bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken, dass die Stätte erhalten blieb.



Eine Petition für die Errichtung eines Dokumentationszentrums ist seit 1998 beim Bayerischen Landtag anhängig und werde nicht beschieden, wie Gabriele Triebel kritisierte. Die Grünen-­Landtagsabgeordnete ist in ihrer Fraktion auch Sprecherin für Erinnerungskultur. Seit drei Jahren führe die Stiftung immerhin Gespräche auf Ministerebene. Dass der Freistaat der von Historikerin Edith Raim erarbeiteten wissenschaftlichen Konzeption inzwischen zugestimmt habe, bezeichnete Triebel als „großen Schritt auf dem Weg zu Bundeszuschüssen“.



Laut Deiler könnte der Bund bis zu 50 Prozent der Kosten dessen tragen, was hier geschaffen werden soll. Aber was ist das genau? Diese Frage stellte BSK-Mitglied Axel Flörke (Landsberger Mitte), ohne eine Antwort zu bekommen. Die Stadt jedenfalls müsse in die Planungen miteinbezogen werden, zumal ihr ein Teil des Geländes gehört und sie das Baurecht an dieser Stelle erst noch schaffen müsste, betonte Flörke.



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erinnerte daran, dass der Stadtrat im vergangenen Jahr einen Grundsatz­beschluss gefasst hat. Er besagt, „dass wir hier einen Erinnerungs- und Lernort und ein Dokumentationszentrum haben wollen“. Ein möglicher Konflikt würde sich allerdings ergeben, wenn es zu inhaltlichen Überlappungen mit der geplanten zeitgeschichtlichen Abteilung im Neuen Stadtmuseum kommen sollte.



Aus Sicht Flörkes soll es das Stadtmuseum sein, das als „großer Magnet“ Besucher anzieht. Von dort aus könnten dann auch Gedenkorte wie das KZ-Außenlager besucht werden. Ähnlich sah es Stadtheimatpfleger Stefan Paulus. Ein „authentischer Gedenkort“ stehe nicht im Widerspruch zum Museum. „Das sind zwei Seiten einer Medaille.“



Bei der Stiftung denkt man jedoch darüber nach, neben der unmittelbar den Ort betreffenden Geschichte auch Aspekte wie das Landsberger DP-Lager abzudecken. Edith Raim sieht Kaufering VII als Ziel für Schüler­gruppen aus Südbayern und Schwaben, die man der stark frequentierten KZ-Gedenkstätte Dachau quasi abnehmen könne. Raim: „In Dachau wäre man froh, wenn ein Teil der Schülergruppen hierher kommen könnte.“



Doch ist das „vergleichsweise idyllische“ Gelände an der Erpftinger Straße dafür geeignet, Jugendlichen das Grauen zu vermitteln, das sich hier abgespielt hat? „Das wird schwer“, befürchtete BSK-Mitglied Petra Ruffing (CSU).