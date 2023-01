Dießen: Keine Jahrestickets für Bahnpendler

Von: Dieter Roettig

Teilen

Die Fundamente für die Automaten am P & R-Platz Bahnhof und Markthalle sind bereits gesetzt. Nach dem Aufstellen kostet das Parken hier pro Stunde 1,50 Euro und das Tagesticket sechs Euro. © Roettig

Dießen – Nicht nur an den gemeindlichen Badestellen in St. Alban und Riederau müssen parkende Autofahrer künftig mehr bezahlen. Mit der Ausweitung des Umsatzsteuerrechts wurde Dießen auch bei jenen Leistungen steuerpflichtig, die das bislang nicht waren – Parkgebühren etwa.

Im Hinblick auf die längst beschlossene Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im gesamten Gemeindegebiet wurde festgelegt, die Parkge­bühren um die Mehrwertsteuer zu erhöhen und aufzurunden, da die Parkscheinautomaten keine kleinen Cent-Beträge rausgeben können. Die passende Neufassung der Gebührenverordnung hat der Gemeinderat jüngst beschlossen.



Die gerundeten Gebühren für die Parkflächen St. Alban, Seeweg-Süd, Riederau und Seiboldstraße betragen seit 1. Januar für eine Stunde 1,50 Euro anstatt einem Euro. Die Tageskarte kostet 6 Euro (vorher 5) und die Jahreskarte 36 Euro (vorher 30). Beim Wohnmobilstellplatz in der Seestraße erhöht sich die Tageskarte von 12 Euro auf 14,50 Euro.



Für die zusätzlich ausgewiesenen gebührenpflichtigen Parkplätze in der Von-Eichendorff-Straße sowie am Münster und im Klosterhof haben die Autofahrer noch etwas Schonfrist, da die Automaten bislang nicht geliefert und aufgestellt wurden. Das gilt auch für den großen P & R-Platz beim Bahnhof sowie der angrenzenden Kiesfläche ab der Markthalle, wo die Fundamente bereits gesetzt wurden.



Dass Zugpendler hier künftig Parkgebühren zahlen müssen, stößt bei vielen sauer auf. Gemeinderat Michael Lutzeier (Die Partei) befürchtet ein Zuparken der Anliegerstraßen rund um das Bahnhofsareal, zumal es für die Pendler-Parker keine Jahreskarten gibt. Möglich sei nur der Kauf von Monatskarten zu zwölf Euro, was sich übers Jahr auf 144 Euro summiert. Diesem „unausgereiften Parksystem“ könne er deshalb nicht zustimmen, so Lutzeier. Geschäftsleiter Karl Heinz Springer erläuterte, das automatische Handy-Parken mit dem ParkNow-System könne keine Jahrestickets generieren. Diese müssten händisch im Rathaus ausgestellt und in Rechnung gestellt werden, was wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes nicht zu machen sei. Die überschaubare Anzahl der Jahreskarten bei den Badestellen sei noch zu bewältigen, aber nicht mehr beim großen P&R-Platz.



Wer übrigens nur für einen schnellen Einkauf oder eine Gassirunde mit dem Hund die gebührenpflichtigen Parkplätze nutzt, braucht für die erste Stunde nichts bezahlen. Die grüne Gratistaste generiert einen entsprechenden Parkschein, der gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe platziert werden muss. Bei den Parkplätzen am Marienmünster und Klosterhof sind sogar die ersten zwei Stunden für einen Gottesdienstbesuch gebührenfrei.

Dass sich die Parkraumbewirtschaftung für die Marktgemeinde lohnen wird, beweisen die Einnahmen von rund 75.000 Euro allein an den Badestellen in St. Alban und Riederau im abgelaufenen Jahr. Die Anschaffungskosten von rund 47.000 Euro für die sechs neuen Parkautomaten werden wohl im ersten Jahr schon eingespielt.