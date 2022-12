Aus steuerlichen Gründen: Dießen hebt die Parkgebühren an

Von: Dieter Roettig

Mit dem neuen Steuerrecht begründet Dießen die Erhöhung der Parkgebühren. © Roettig

Dießen – Wenn die Marktgemeinde neben ihren hoheitlichen Aufgaben wirtschaftlich tätig wird, tritt sie in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen, die der regulären Besteuerung unterliegen. Mit der Ausweitung des Umsatzsteuerrechts, voraussichtlich ab 1. Januar 2023, wird Dießen bei Leistungen steuerpflichtig, die das bislang nicht waren – etwa beim Parken.

Das gilt zum Beispiel auch bei Verpachtungen von Kiosken, Eintritten für Veranstaltungen, Verleih des Vereinsbusses, bei der Vermietung der Marktstände beim Töpfermarkt und sogar beim Verkauf von Müllsäcken. Welche Leistungen letztendlich wirklich steuerpflichtig werden, lässt die Verwaltung gerade von einer Steuerkanzlei prüfen. Sollte die jeweilige Umsatzsteuer nicht an die Nutznießer weitergegeben werden, müsste die Marktgemeinde Dießen Minder­einnahmen von 19 Prozent hinnehmen. Will man die Einnahmen in der bisherigen Höhe beibehalten, ist die Steuer auf die aktuell gültigen Beträge aufzuschlagen.



Das gilt speziell bei den Park­automaten, die an den Bädern St. Alban und Riederau fleißig Einnahmen generieren. Allein in diesem Haushaltsjahr sind bereits 75.000 Euro zusammenge­kommen. Ohne entsprechendem Aufschlag müsste die Kasse hiervon 12.000 Euro an das Finanz­amt abführen, so Bürgermeisterin Sandra Perzul.



Im Hinblick auf die beschlossene Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im gesamten Gemeindegebiet beauftragte der Gemeinderat mit 15:6 Stimmen die Verwaltung, die Parkgebühren um die Mehrwertsteuer zu erhöhen und aufzurunden, da die Parkscheinautomaten kleine Cent-Beträge nicht rausgeben können. Die finale Beschlussfassung soll noch heuer erfolgen.



Die gerundeten Gebühren für die Parkflächen St. Alban, Seeweg-Süd, Riederau und Seiboldstraße betragen dann für eine Stunde 1,50 statt 1 Euro. Die Tageskarte kostet 6 (vorher 5) und die Jahreskarte 36 Euro (vorher 30). Die erste Stunde Parken bleibt im ganzen Gemeindegebiet und wie gehabt bei den Strandbädern kostenfrei, damit man sich mal schnell im See erfrischen kann, ohne gleich den Geldbeutel zücken zu müssen. Beim Wohnmobilstellplatz in der Seestraße erhöht sich die Tageskarte von 12 auf 14,50 Euro.



Für den P&R-Platz beim Bahnhof und die Kiesfläche an der Markthalle sowie für die Parkplätze Von-Eichendorff-Straße, Münster und Klosterhof gelten bei der Einführung folgende Gebühren: 1 Stunde 1,50 Euro, Tageskarte 6 Euro und Monatskarte 12 Euro. Warum es für die vielen Pendler-Parker am Bahnhof und der Markthalle keine Jahreskarten gibt, wurde mit dem erhöhten Verwaltungs­aufwand begründet. Da das automatische Handy-Parken mit ParkNow keine Jahrestickets generieren könne, müssten diese händisch im Rathaus ausgestellt und in Rechnung gestellt werden. Bei den Badestellen sei das eine überschaubare Anzahl, die man noch bewältigen könne, so Geschäftsleiter Karl Heinz Springer. Trotzdem wolle man das Thema „Jahreskarten für Pendler“ Anfang 2023 nochmals im Gemeinderat besprechen.